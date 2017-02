Miejsce na nogi droższe niż wybór fotela

Jak przypomina Kayak, mimo że przewoźnicy niskokosztowi często oferują atrakcyjne ceny połączeń, ostateczna kwota na rachunku łatwo może wzrosnąć przez usługi opcjonalne, takie jak nadanie bagażu czy rezerwacja miejsca. Przeciwnie do tego, czego mogą spodziewać się podróżni, te ostatnie wcale nie muszą być wysokie. Ceny wyboru miejsca na loty obsługiwane przez linie Wizz Air zaczynają się od 5 złotych, a od 10 złotych na te, których operatorami są Ryanair i easyJet. Jednak podróżni, którzy chcą zapewnić sobie odrobinę dodatkowego miejsca na nogi, muszą liczyć się z wyższymi kosztami - od 53 złotych w Ryanairze i 60 złotych w easyJecie.

Zróżnicowane są też ceny u przewoźników tradycyjnych. Pasażerowie Air France i Lufthansa mogą liczyć na bezpłatny wybór miejsca na krótkich trasach. Konkurencyjne stawki, także względem przewoźników niskobudżetowych, oferują linie LOT - wybór ulubionego miejsca na ich krótkodystansowych połączeniach kosztuje od 20 do 30 złotych. Na dłuższych trasach za rezerwację podróżni zapłacą od 75 złotych. Jednak na największe koszty muszą przygotować się pasażerowie, którym zależy na miejscu z dodatkową przestrzenią na nogi - u większości przewoźników takie siedzenia są droższe niż standardowe miejsca. Przykładowo w Lufthansie za fotel z dodatkowym miejscem na nogi podczas lotu długodystansowego pasażerowie zapłacą od 215 do 386 złotych, podczas gdy za rezerwację standardowego musieliby zapłacić 107 złotych. Podobnie w TAP Portugal wygodniejsze miejsce na długi lot kosztuje 257 złotych, a klasyczne - 107 złotych. Na krótkich trasach linie SAS oferują takie same ceny zarówno za miejsca z dodatkowym miejscem na nogi, jak za standardowe, które kosztują od od 56 do 64 złotych.

Analiza dotyczy rezerwacji miejsc w klasie ekonomicznej i została wykonana między 30 stycznia a 6 lutego 2017 roku. Ceny zostały zebrane na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych przewoźników. Ceny, które podane były w euro, dolarach i funtach, przeliczono według średniego kursu wymiany z 6 lutego. Loty krótkodystansowe obejmują loty krótsze niż 3 godziny, a loty długodystansowe - trwające co najmniej 6 godzin.