W lecie samoloty Lufthansa Group polecą na 308 lotnisk w 103 krajach

Eurowings planuje utworzenie dwóch nowych baz, w Monachium i Palmie de Mallorca, a airbus A350-900 rozpocznie rejsy z Monachium do Delhi, Bostonu i Mumbaju.

Wraz z nowym, letnim rozkładem lotów na 2017 rok, przewoźnicy zaoferują pasażerom 23 476 rejsów tygodniowo na całym świecie. Przewoźnicy wprowadzą nowości.

Lufthansa

Pod koniec marca po raz pierwszy zostaną uruchomione trzy połączenia tygodniowo z Frankfurtu do Santiago de Compostela (Hiszpania). Dla fanów wina oraz poszukujących słońca w nowym rozkładzie pojawiło się również Bordeaux (Francja). Rejsy będą się odbywać dwa razy w tygodniu (w czwartki oraz niedziele) do metropolii w regionie Żyrondy – ekonomicznej, politycznej oraz kulturowej stolicy południowo-zachodniej Francji.

Lufthansa oferuje również rejsy z Frankfurtu do Shannon (Irlandia) raz w tygodniu. Shannon leży w hrabstwie Clare, jednym z najpopularniejszych wakacyjnych regionów Irlandii.

Letni rozkład połączeń z Frankfurtu będzie obejmować również chorwacką Pulę oraz Heringsdorf nad Bałtykiem.

Fani Madery będą zadowoleni, ponieważ Lufthansa oferuje rejsy do Funchal (Portugalia) z Frankfurtu przez cały rok. Do rozkładu wraca również trasa Frankfurt–Paderborn.

Od tego lata będzie też rozszerzona siatka połączeń z Monachium do dwóch nowych miejsc. Począwszy od 28 marca, sześć razy w tygodniu będą odbywać się rejsy z Monachium do Nantes, położonego w nad Loarą. Dodatkowo, na początku przerwy wielkanocnej, czyli od 9 kwietnia, Lufthansa pierwszy raz zaoferuje rejsy ze stolicy Bawarii do Santiago de Compostela. Od 27 marca, w każdy poniedziałek, czwartek i piątek będą się tam odbywać również rejsy z Frankfurtu. Tego lata pasażerowie będą mieć też okazję skorzystać z bezpośrednich rejsów do Marakeszu. Będzie z nich można skorzystać dwa razy w tygodniu – w każdy piątek oraz niedzielę.

Oprócz nowych destynacji, Lufthansa planuje dalszy rozwój siatki popularnych połączeń. Będzie więcej tygodniowych rejsów na Maltę, do Kolonii, Dublina, rumuńskiego miasteczka Siubiu, Genewy, Graz oraz Petersburga.

Z Monachium dojdą połączenia do Ameryki Północnej, Montrealu i Denver. Coś specjalnego czeka też na pasażerów podróżujących do Bostonu – od 14 marca, nowy Airbus A350-900 będzie obsługiwać trasę do stolicy stanu Massachusetts.

Od drugiej połowy kwietnia, A350-900 będzie również obsługiwać rejsy do Mumbaju. Jest on obecnie najbardziej zaawansowaną oraz przyjazną środowisku długodystansową maszyną na świecie. Już od 10 lutego można polecieć Airbusem A350-900 do New Delhi. Lufthansa będzie obsługiwać trasę do stolicy Indii codziennie przez całe lato.

Austrian Airlines

Austrian Airlines dodają kolejny międzykontynentalny rejs do Ameryki Północnej do letniego rozkładu 2017. Od 10 lipca 2017 roku, Boeing 777 poleci do sześć razy w tygodniu do największego miasta Kalifornii, Los Angeles (USA). Austrian Airlines w letnim rozkładzie zaoferują do 44 bezpośrednich rejsów tygodniowo do Ameryki Północnej. Obejmuje to do 5 rejsów tygodniowo do Miami, do 6 rejsów tygodniowo do Los Angeles i Toronto oraz do 7 tygodniowo do Waszyngtonu i Chicago. Austrian będzie nadal oferować 13 połączeń tygodniowo do Newark i na lotnisko JFK w Nowym Jorku.

Linia dodaje do siatki drugi międzykontynentalny kierunek. Od 26 października 2017, w każdą środę bezpośredni rejs zabierze pasażerów z Wiednia na Seszele na Oceanie Indyjskim. Austrian Airlines zaoferuje w sumie 130 kierunków w letnim rozkładzie połączeń 2017.

Brussels Airlines

Brussels Airlines zaoferują tego lata pięć nowych kierunków. Od 30 marca, belgijska linia Lufthansa Group poleci z Portu Lotniczego Bruksela 5 razy w tygodniu do Mumbaju (Indie). W rozkładzie znajdzie się również kilka nowych tras krótkiego i średniego zasięgu. Po raz pierwszy Brussels Airlines polecą do Funchal (Portugalia), Comiso (Włochy), Rodos (Grecja) i Palma de Mallorca (Hiszpania). Wraz z wprowadzeniem nowych kierunków, belgijska linia zwiększa również liczbę połączeń na trasach już obsługiwanych. Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej), Accra (Ghana), Lizbona, Porto (Portugalia), Alicante (Hiszpania), Bordeaux (Francja), Billund (Dania), Ateny (Grecja) i Warszawa zyskają dodatkowe połączenia z Portem Lotniczym Bruksela, lotniskiem przesiadkowym Brussels Airlines.

Eurowings

Eurowings w nadchodzącym letnim rozkładzie 2017 będzie nadal rozszerzać swoją siatkę połączeń z Kolonii/Bonn. Od czerwca pasażerowie będą mogli polecieć dwa razy w tygodniu do Las Vegas (USA). Windhoek (Namibia) to pierwszy kierunek do Afryki w rozkładzie rejsów. Kolejny nowy kierunek z Kolonii to niemiecka wyspa Sylt 3 razy w tygodniu. Raz w tygodniu Eurowings poleci na grecką wyspę Karpatos. Z Düsseldorfu w ofercie pojawią się Pula (Chorwacja) oraz Kraków, odpowiednio dwa i sześć razy w tygodniu.

Pasażerowie, którzy nie chcą podróżować daleko w poszukiwaniu słońca i piasku, mogą polecieć z Eurowings trzy razy w tygodniu na hiszpańską Ibizę i raz w tygodniu do Cagliari (Sardynia) z Hanoweru. Na portugalskie wybrzeże Algavre, do Faro, linia zabierze podróżujących dwa razy w tygodniu.

Do Faro (Portugalia) będzie można polecieć w każdą niedzielę również z lotniska Berlin Tegel i raz w tygodniu na grecką wyspę Mykonos.

Eurowings zaoferuje również dwa nowe połączenia ze Stuttgartu – 3 razy w tygodniu do Pizy (Włochy) i raz w tygodniu na Cypr.

Do letniego rozkładu połączeń z Wiednia Eurowings dodaje 4 nowe kierunki. Dwa razy w tygodniu rejsy do Kavali w macedońskim regionie Grecji oraz raz w tygodniu do Lamezia Terme w Kalabrii. Rejsy do Zadaru w północnej Dalmacji odbędą się 3 razy w tygodniu, a na Santorini (Grecja) dwa razy w tygodniu.

Od końca maja 2017 dwa Airbusy A320s będą początkowo stacjonować w nowej bazie Eurowings w Palma de Mallorca. Latem będą obsługiwać trasy z Majorki do Paderborn/Lippstadt, Münster/Osnabrück i Saarbrücken oraz do Basel w Szwajcarii. Eurowings latem po raz pierwszy zaoferuje 32 nowe kierunki z Monachium, w tym 6 razy w tygodniu do Paryża, Londynu i Amsterdamu, 3 razy do Neapolu i 2 razy na Mykonos.

Swiss International Air Lines

W letnim rozkładzie połączeń Swiss zwiększy oferowanie z Zurychu i Genewy. Od 22 kwietnia 2017 obsłuży dodatkowy rejs z Zurychu do San Francisco (USA) boeingiem 777-300ER.

Między czerwcem a październikiem 2017 roku, ta sama maszyna będzie latać w sześciu z dwunastu rejsów tygodniowo do Chicago. W rozkładzie rejsów sezonowych Swiss pojawi się pięć nowych wakacyjnych kierunków: Bergen, Cork, Figari, Niš i Sylt. A dzięki wprowadzeniu dodatkowego bombardiera serii C w Zurychu i Genewie, zaoferuje pasażerom większy komfort na trasach europejskich.

Edelweiss, siostrzana linia Swissa, w sezonie letnim rozpocznie rejsy na grecką wyspę Zakintos.