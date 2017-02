Air China poleci z Barcelony do Szanghaju

Linie Air China, będące członkiem Star Alliance, rozpoczną loty na nowej trasie od 5 maja. To drugie połączenie do Chin w siatce tego przewoźnika z Barcelony. Od maja 2014 roku linie latają z tego miasta do Pekinu.

Loty, realizowane przez airbusa 330-200, będą odbywały się w obie strony we wtorki, piątki i niedziele. Odloty z lotniska w Barcelonie w piątki i niedziele zaplanowane są na 12.30 z przylotem do Szanghaju na lotnisko Pudong o 6.40 następnego dnia. Wtorkowe odloty zaplanowane są na 11.45 z lądowaniem w Szanghaju Pudong o 5.55 kolejnego dnia. Samoloty powrotne opuszczać będą lotnisko w Szanghaju o 00.30 i lądować w Barcelonie o 8.00 tego samego dnia.

Międzynarodowy port lotniczy Pudong umożliwia pasażerom połączenia zagraniczne do Japonii, Tajwanu, Australii i Nowej Zelandii oraz połączenia krajowe do Chengdu, Wenzhou, Fuzhou i Guangzhou.

Linie Air China podają, powołując się na dane BCN Air Route Development Committee, że tylko w 2016 roku z Barcelony do Szanghaju podróżowało około 100,4 tysiąca pasażerów korzystających z lotów z przesiadką.