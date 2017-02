Londyn Luton nową bazą Wizz Aira

Otwarcie bazy wzmocni pozycję Wizz Aira w Luton, gdzie linia jest drugim największym przewoźnikiem. Liczba oferowanych przez tego przewoźnika tras wzrośnie do 42.

Trzy nowe kierunki Wizz Aira połączą Londyn Luton z Tel Awiwem w Izraelu (od 18 czerwca), Prisztiną, stolicą Kosowa (od 24 czerwca), i Kutaisi w Gruzji (od 24 czerwca), zapewniając tym samym jedyne bezpośrednie połączenie pomiędzy Gruzją i Wielką Brytanią. Ponadto, w związku z umieszczeniem samolotu w bazie, wzrośnie częstotliwość lotów na najpopularniejszych trasach: loty do Suczawy będą odbywać się pięć razy w tygodniu, do Konstancy – cztery razy, a do Jassy - codziennie.

W 2016 roku Wizz Air przewiózł ponad 5 milionów pasażerów podróżujących z i do lotniska w Luton, a w tym oferuje prawie 6,3 mln miejsc (wzrost o 13 procent rok do roku).

Pierwszy lot Wizz Aira z Londynu Luton do Katowic odbył się w maju 2004 roku. Obecnie oferta Wizz Aira w Wielkiej Brytanii składa się z 83 tras. W 2016 roku, Wizz Air przewiózł ponad 6,6 mln pasażerów na trasach w brytyjskiej siatce połączeń (wzrost o 30 procent rok do roku). W lutym linia lotnicza będzie świętować przewiezienie 35 milionów pasażerów na wszystkich swoich trasach w Wielkiej Brytanii.