Ryanair ma nowe trasy z Modlina do Niemiec, Izraela, Hiszpanii i Włoch

- W nadchodzącym sezonie zimowym 2017/2018 wprowadzamy pięć nowych kierunków z lotniska w Modlinie. Chodzi o Baden-Baden i Memmingen, Ejlat, Sewillę i Wenecję - mówił O'Leary na konferencji prasowej w Warszawie.

Samoloty Ryanaira do Baden-Baden, Ejlatu, Sewilli i Wenecji będą latać dwa razy w tygodniu, a do Memmingen - trzy razy w tygodniu. - W tym roku planujemy przewieźć z Modlina około 2,9 mln pasażerów.

P.o. prezes lotniska w Modlinie Leszek Chorzewski powiedział, że Ryanair zimą będzie obsługiwał w sumie 43 trasy z tego portu. - W zeszłym roku obsłużyliśmy prawie 2,9 miliona podróżnych. Myślę, że w tym roku przekroczymy liczbę 3 milionów pasażerów - wskazał.

Jak dodał, trwają prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy terminala. - Powoli się wyczerpuje przepustowość terminala. jego rozbudowanie pozwoli obsługiwać 6 milionów pasażerów rocznie. W tym roku chcemy zakończyć wszystkie formalności potrzebne do rozpoczęcia inwestycji - wyjaśniał. Dodał, że decyzja o sfinansowaniu inwestycji będzie zależeć od właścicieli lotniska. Właścicielami portu są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39 proc. udziałów) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 procent).

Prezes Ryanaira zapowiedział, że w 2018 roku firma chce rozpocząć działalność na rynku czarterów w Polsce. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania - przeznaczenie kilku samolotów tylko na przeloty czarterowe albo stworzenie nowej linii lotniczej, która będzie obsługiwała wyłącznie czartery.

Jak zapowiedział Michael O'Leary, w tym roku linia planuje na wszystkich trasach do i z Polski przewieźć ok. 11 mln pasażerów. Oprócz lotnisk warszawskich, przewoźnik lata także m.in. do Wrocławia, Krakowa, Katowic, Gdańska, Olsztyna.