Wizz Air poleci z Wrocławia do Rejkiawiku

Ceny na nowe połączenie zaczynają się od 129 złotych (29,99 euro). Wraz z nową trasą do Rejkiawiku, oferta Wizz Air z Wrocławia składa się z dziesięciu tras do siedmiu krajów.

Stolica Islandii, Rejkiawik, uznawana jest za jedną z najbardziej bezpiecznych i czystych stolic na świecie. Miasto zyskało popularność wśród turystów m.in. dzięki bogatemu wyborowi imprez kulturalnych. Znajdują się tu także największa wystawa wielorybów i Perlan – ciekawa budowla, która zaopatruje miasto w wodę pobieraną bezpośrednio z gorących źródeł.

Pierwszy lot Wizz Aira z Wrocławia odbył się w 2006 roku. Cztery lata później linia uruchomiła w tym mieście swoją bazę . W 2016 roku Wizz Air przewiózł we Wrocławiu 367 tysięcy pasażerów. W ofercie sprzedaży Wizz Aira w 2017 roku jest ponad 500 tysięcy miejsc na trasach we wrocławskiej siatce połączeń, co stanowi wzrost o 25 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.