Z LOT-em na Zaporoże

Od 2 lipca LOT uruchomi bezpoœrednie połšczenie między Warszawš a Zaporożem - szeœć razy w tygodniu. Będzie to dziewišta trasa tego przewoŸnika na Ukrainę

Zaporoże jest również szóstym ukraińskim punktem na mapie w siatce połšczeń LOT-u obok Charkowa, Odessy i Lwowa i portów lotniczych: Kijów-Boryspol i Kijów-Żuliany. Do wszystkich tych miejsc LOT lata z Warszawy, a oprócz tego w ubiegłym roku uruchomił trzy połšczenia regionalne do Lwowa - z Poznania, Bydgoszczy i Olsztyna. Łšcznie LOT w sezonie letnim 2018 będzie obsługiwał aż 84 rejsy tygodniowo między Polskš a Ukrainš. Obecnie LOT jest jedynš unijnš liniš lotniczš z UE oferujšcš pasażerom z Zaporoża rejsy do Europy i reszty œwiata.

W poniedziałki, pištki i niedziele embraer LOT-u będzie odlatywał z lotniska w Warszawie o godz. 11 i docierał do Zaporoża o 14. W rejs powrotny zabierze pasażerów z Zaporoża o godz. 14.40, żeby wylšdować na Lotnisku Chopina o 15.55.

We wtorki, œrody i soboty LOT będzie startował z Warszawy o godz. 14.20 i lšdował nad Dnieprem o 17.20. Kolejni pasażerowie będš mogli odlecieć z Zaporoża o 18, a dzięki temu być na Lotnisku Chopina o 19.15.

Rozkład połšczeń między Warszawš a Zaporożem został zaplanowany tak, żeby umożliwić pasażerom z tego regionu wygodne przesiadki na rejsy do Europy Zachodniej i Ameryki Północnej

Połšczenie Zaporoże - Warszawa będzie obsługiwane embraerami trzech typów, które majš na pokładzie od 70 do 82 foteli w trzech klasach podróży: ekonomicznej, ekonomicznej premium i biznes.

Od 2 sierpnia oprócz dwóch rejsów dziennie na lotnisko Kijów-Boryspol LOT będzie też dwa razy dziennie obsługiwał loty do portu Kijów-Żuliany. Łšcznie między Warszawš a Kijowem LOT oferuje aż 27 rejsów tygodniowo.