Ryanair: Na przekór Portom Lotniczym będziemy się rozwijać w Warszawie

Ryanair ogłosił już rozkład lotów na zimę 2018/2019. W sumie w tym roku uruchomi prawie 60 nowych tras z Polski

Jak informuje przewoŸnik w komunikacie, lista obejmuje:

Warszawa Modlin: • 3 nowe trasy na lato: Burgas, Pescara, Rimini • 1 nowa trasa na zimę: Amman (2 razy tygodniowo) • 2 nowoœci w sezonie zimowym: Cagliari i Saloniki (2 razy tygodniowo) • od zimy więcej lotów do Brukseli Charleroi (9 razy tygodniowo) i Edynburga (4 razy tygodniowo) • razem 50 tras latem i 43 zimš;

Warszawa Lotnisko Chopina: • 1 trasa do Szczecina (codziennie latem, 6 razy w tygodniu zimš);

Kraków: • 1 nowa trasa na lato: Burgas • 15 nowoœci w sezonie letnim: Ateny, Barcelona, Berlin, Frankfurt, Glasgow, G?teborg, Lizbona, Malmoe, Marrakesz, Marsylia, Neapol, Norymberga, Praga, Sewilla i Tel Awiw • 1 nowa trasa na zimę: Amman (2 razy tygodniowo) • 2 nowoœci w sezonie zimowym: Pafos i Trapani (2 razy tygodniowo) • od zimy więcej lotów do Dublina (9 razy tygodniowo) i Edynburga (5 razy tygodniowo) • w sumie 57 tras latem i 52 zimš;

Wrocław: • 3 nowe trasy na lato 2018: Ateny (2 razy tygodniowo), Faro i Podgorica (1 raz tygodniowo) • 8 nowoœci w sezonie letnim: Bruksela Charleroi, Edynburg, Gdańsk, Leeds, Neapol, Oslo, Palermo, Tel Awiw • od zimy więcej lotów do Tel Awiwu (2 razy tygodniowo) • razem 33 trasy latem i 27 zimš;

Gdańsk: • 1 nowa trasa na lato: Ateny (2 razy tygodniowo) • 3 nowoœci w sezonie letnim: Aarhus, Tel Awiw, Wrocław • 2 nowoœci w sezonie zimowym: Alicante i Piza (2 razy tygodniowo) • od zimy więcej lotów do Londynu i Mediolanu Bergamo • razem 20 tras zimš i 23 latem;

Poznań: • 6 nowoœci w sezonie letnim: Ateny, Billund, Castellon, Madryt, Oslo i Tel Awiw • od zimy więcej lotów do Dublina (5 razy tygodniowo) • razem 12 tras.

Nowoœci pojawiš się również w innych polskich miastach. Z Rzeszowa będzie można polecieć z Ryanairem do Aten, Burgas i Glasgow, z Katowic do Aten, Edynburga i Mediolanu, z Łodzi do Aten, ze Szczecina do Edynburga, a z Bydgoszczy do Londynu Luton.

- Rok 2018 jest dla nas rekordowy pod względem nowych tras - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie Juliusz Komorek członek zarzšdu Ryanaira ds. regulacyjnych i prawnych. - W siatce połšczeń znajdzie się prawie 60 nowych kierunków. Od sezonu zimowego zaproponujemy również podróże do kolejnego, egzotycznego kraju – Jordanii. W tym roku Ryanair obsłuży w Polsce ponad 11 milionów pasażerów.

Kmorek ponownie poskarżył się na spór z Portami Lotniczymi, udziałowcem lotniska w Modlinie, z którego jako jedyna linia lotnicza korzysta Ryanair (czytaj też: "Ryanair skarży się Brukseli na polskie Porty Lotnicze"). - Ponawiamy apel do Portów Lotniczych o zaprzestanie blokowania rozbudowy lotniska w Modlinie i umożliwienie rozwoju Ryanaira w Warszawie. Złożyliœmy w tej sprawie oficjalnš skargę do Departamentu Konkurencji Komisji Europejskiej - mówił.