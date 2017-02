Wizz Air do Frankfurtu, Transavia z Monachium

Wizz Air poleci z Gdańska do Grenoble

Potwierdziły się wcześniejsze nieoficjalne wiadomości ("Wizz Air będzie latał z Frankfurtu?")- samoloty Wizz Aira od maja będą latać z Frankfurtu do Sofii, a od grudnia do Budapesztu. Tym samym liczba niemieckich lotnisk, z którymi kooperuje przewoźnik wzrośnie do jedenastu.

- Decyzja Wizz Aira podkreśla rosnące znaczenie Frankfurtu dla linii niskokosztowych - pcenił szef sprzedaży spółki Fraport, zarządzającej lotniskiem, Winfried Hartmann.

Lufthansa zwróciła się do operatora tego lotniska o obniżenie opłat po ogłoszeniu prze niego porozumienia z Ryanairem. W lutym ujawniła, że zastanawia się nad uruchomieniem tanich lotów przez swą filię Eurowings.

Podczas gdy jedne linie zwiększają obecność w Niemczech, inne ją zmniejszają. Transavia, należąca do Air France-KLM, zapowiedziała zamknięcie w listopadzie bazy w Monachium w związku z nastawieniem się na rynek holenderski.

Właściciele chcieli rozwijać linię poza Francją i Holandią, aby mogła rywalizować z easyJetem i Eurowingsem, ale we wrześniu 2014 zastrajkowali przeciwko temu piloci Air France. - Baza w Monachium nie należy już do tej strategii - wyjaśnił teraz szef Trnasavii Mattijs ten Brink.

Linia zachowa cztery samoloty w Monachium do końca sezonu letniego, czyli do 30 października, proponując regularne loty do Amsterdamu i Eindhoven.