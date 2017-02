Eurowings: Kup abonament i lataj częściej

Flightpass, półroczny bilet na 10 przelotów w jedną stronę z siatki połączeń Eurowings, dostępny jest w trzech wariantach cenowych.

Dla studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, przygotowano pakiet na wybrane loty po Niemczech i Europie, między innymi z Düsseldorfu do Warszawy. Bilet kosztuje 499 euro. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 21 dni przed wylotem, oferta dotyczy podróży w klasie podstawowej (basic), ale wyłączone są z niej rejsy weekendowe: od piątku od godz. 15.00 do poniedziałku rano.

Wariant City-Pass za 699 euro od osoby obejmuje podróże tylko po Niemczech, które także należy zarezerwować najpóźniej na 21 dni przed odlotem. Business-Pass to wydatek co najmniej 1499 euro,i choć też daje prawo tylko do lotów po Niemczech, to rejsy można rezerwować i odwoływać do 6 godzin przed lotem. W cenę wliczone są także posiłki i napoje oraz jedna sztuka bagażu.

Oferta dotyczy tylko siatki połączeń Eurowings, nie obejmuje rozkładów spółki-matki przewoźnika, czyli Lufthansy.

Sprzedaż biletów w abonamencie ruszyła 6 lutego. Prezes Eurowings Oliver Wagner przyznaje, że chce najpierw sprawdzić, czy taka forma spotka się z zainteresowaniem.

– Trzy różne modele i prosty sposób rezerwacji oraz przejrzyste ceny to produkt, który dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klientów – informuje Wagner na łamach portalu Biztravel. – Ten prototyp pomoże nam wejść w bezpośrednią interakcję z podróżnymi, lepiej zrozumieć ich potrzeby i dopracować pomysł abonamentu na przeloty – komentuje Faio Brait, kierownik projektu w dziale Innovation Hub w Grupie Lufthansa.