Ryanair: Nowa trasa Katowice - Hamburg

Ryanair otworzy trasę w marcu, kiedy wejdzie w życie letnia siatka połączeń.- To połączenie świetnie uzupełni naszą siatkę do Niemiec - mówi cytowany w komunikacie przewoźnika Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczega, zarządzającego Katowice Airport. - Do tej pory w naszej ofercie nie mieliśmy bowiem trasy do północnych landów tego kraju. Uruchomienie lotów do Hamburga sprawi, że Niemcy umocnią się na pozycji drugiego największego rynku w ruchu regularnym z Pyrzowic.Hamburg, to obok Mediolanu-Malpensy i Aten kolejne nowe połączenia Ryanair ogłoszone z Katowice Airport w przeciągu ostatnich tygodni.