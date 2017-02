Kolonia i Monachium w siatce Ellinaira

Linie lotnicze Ellinair, należące do Grupy Mouzenidis, latają z Niemiec do Grecji od zeszłego roku. Do tej pory korzystały jedynie z lotnisk we Frankfurcie i Stuttgarcie. W tym sezonie przewoźnik powiększa swoją siatkę połączeń, dodając dwa nowe lotniska wylotowe – Kolonię i Monachium.

Wiosenne rejsy z Monachium, Stuttgartu i Kolonii do Salonik ruszą 8 kwietnia, czyli trzy tygodnie wcześniej niż pierwotnie planowano. Z Frankfurtu do Salonik Ellinair zacznie latać 10 czerwca. Rejsy do Heraklionu na Kretę z Monachium wchodzą do rozkładu 3 maja, a do Heraklionu z lotniska Berlin-Tegel - 28 maja.

Przewoźnik obsługiwał do tej pory klientów podróżujących do Grecji w ramach pakietów wakacyjnych organizowanych przez Mouzenidis Travel. Obecnie próbuje zachęcić agentów do sprzedaży także samych biletów.

– Agenci to nasi najważniejsi partnerzy. Dlatego zdecydowaliśmy się wynagradzać w odpowiedni sposób nie tylko sprzedaż imprez zorganizowanych i samych pobytów hotelowych, lecz także samych przelotów – mówi Maria Sideroglou, kierownik sprzedaży w Mouzenidis Travel.

Za wszystkie imprezy zorganizowane i pobyty hotelowe touroperator płaci 11 procent prowizji. Wysokość wynagrodzenia za sprzedaż biletów lotniczych nie została podana.