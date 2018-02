LOT zabierze Małopolan do Budapesztu, a nawet dalej

LOT ogłosił uruchomienie nowego połšczenia - z Krakowa do Budapesztu. Jednoczeœnie przewoŸnik zwiększa częstotliwoœć rejsów z Krakowa do Chicago

Pierwszy samolot LOT-u z Krakowa do Budapesztu poleci 28 kwietnia. Do końca sezonu letniego, czyli do 27 paŸdziernika, będzie miał rejsy szeœć razy w tygodniu (oprócz czwartków), na pokład zabierze po 78 pasażerów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Połšczenie pozwoli pasażerom z południa Polski na wygodne przesiadki w Budapeszcie na nowe rejsy dalekodystansowe LOT-u do Stanów Zjednoczonych. Od 3 maja polski przewoŸnik rozpocznie bowiem regularne loty z Budapesztu do Nowego Jorku, a od 5 maja do Chicago. Na nowojorskie lotnisko JFK LOT poleci z Budapesztu cztery, natomiast do Chicago O'Hare dwa razy w tygodniu.

- Pod względem liczby pasażerów Kraków jest drugim w Polsce i pierwszym w regionach portem lotniczym. Konsekwentnie wzmacniamy swojš obecnoœć w tym miejscu – mówi cytowany w oficjalnym komunikacie LOT-u Adrian Kubicki, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT. - Niezmiennie koncentrujemy się na budowaniu ruchu transferowego przez hub LOT-u w Warszawie. Ale w miarę pojawiajšcych się możliwoœci biznesowych i większej dostępnoœci floty, LOT wykorzystuje też potencjał połšczeń spoza Warszawy, m.in. z Krakowa – dodaje.

Od lipca LOT zwiększy też częstotliwoœć bezpoœrednich rejsów między Krakowem a Chicago: do dwóch w tygodniu. Dzisiaj przewoŸnik lata na tej trasie bezpoœrednio raz na tydzień. Od 5 lipca dojdzie dodatkowa częstotliwoœć.

- Zwiększenie częstotliwoœci rejsów na trasie Kraków - Chicago to dowód na duże zainteresowanie pasażerów zainaugurowanym kilka miesięcy temu połšczeniem i potwierdzenie bliskich zwišzków między obydwoma miastami i regionami – mówi prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, cytowany w tym samym dokumencie.

"Nowe połšczenia między Krakowem a Budapesztem, zwiększona liczba rejsów między Krakowem a Chicago i rejsy dalekodystansowe Budapeszt - Chicago zostały ze sobš skorelowane zarówno w Krakowie, jak i w Budapeszcie. Pozwoli to podróżować między Krakowem i Budapesztem a Chicago cztery razy w tygodniu, ponieważ operacje odbywajš się w różne dni tygodnia (w pozostałe dni LOT oferuje dogodne połšczenia z i do Chicago z przesiadkš w Warszawie)" - zapewnia LOT.