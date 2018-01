Rośnie konkurent dla Centralnego Portu Lotniczego

Zanim powstanie planowany pod Warszawš Centralny Port Lotniczy, w sšsiednich Niemczech ruszy lotnisko Berlin Brandenburg, a już teraz znaczenia nabiera Tegel

Sytuacja się zmieniła zupełnie nieoczekiwanie po tym, jak upadł niemiecki przewoŸnik Air Berlin (co między innymi skłoniło LOT do uruchomienia połšczenia Warszawa - Berlin), którego macierzystym lotniskiem było berlińskie Tegel. Szansę dla siebie zobaczyła w tym niskokosztowa brytyjska linia easyJet. Do spółki z Lufthansš przejmie ona majštek bankruta. EasyJet za 40 milionów euro weŸmie sloty (działki czasowe startów) na Tegel i przejmie leasing 25 samolotów Air Berlina. Planuje, że dzięki temu będzie mogła przewozić rocznie 18 milionów pasażerów - z Niemiec i w samych Niemczech (czytaj: "EasyJet: Będziemy najwięksi w Berlinie").

Nie tylko dla pasażerów niemieckich interesujšcy jest rozwój easyJet na Tegel. Jak podaje portal podróżniczy fly4free z berlińskiego lotniska już w tej chwili korzysta około 2 miliony Polaków mieszkajšcych w zachodniej częœci kraju. To 5 procent polskiego rynku przewozów pasażerskich z 2017 roku. Kiedy oferta niemieckiego portu będzie jeszcze większa, wzroœnie też skłonnoœć Polaków do korzystania z niego. Na Tegel można znaleŸć bardzo tanie wyjazdy wakacyjne. Podobne oferty oczywiœcie sš także w polskich portach, ale berlińskie ceny i wybór kierunków sš bez porównania większe.

Teraz easyJet, który dotychczas operował z low-costowego lotniska Schoenefeld (obsługuje tam 51 kierunków i w 2017 roku przewiózł stamtšd 5,3 mln pasażerów), zaczyna się rozwijać na Tegel. — Od poczštku stycznia do końca marca, czyli w sezonie zimowym, zaoferujemy połšczenia na 19 nowych trasach. Przelot w jednš stronę będzie kosztował 42 euro - mówił na poczštku roku dyrektor easyJeta na Europę Thomas Haagsen. — Znacznie więcej nowych kierunków będziemy mieli od 25 marca.

Ale już teraz jest w czym wybierać. Wprawdzie loty do Duesseldorfu, Monachium, Frankfurtu nie sš dla polskich podróżnych specjalnie atrakcyjne, to już rejsy do Katanii, na Majorkę czy na Cypr, jak najbardziej. W lecie dojdš jeszcze kolejne kierunki: hiszpańskie Granada i Minorka, włoskie Ancona, Caligari i Neapol oraz bałkańskie. Lotnisko Tegel wprawdzie nie jest najwygodniejsze, przesiadajšc się na nim trzeba pokonywać spore odległoœci, ale jest blisko miasta i łatwo tam można dojechać.

Drugš częœć operacji Air Berlina przejęła Lufthansa, która będzie konkurować z easyJetem, co jeszcze doda atrakcyjnoœci temu lotnisku. To lotnisko ma funkcjonować do otwarcia portu Berlin Brandenburg. Kolejny termin otwarcia tego nowoczesnego lotniska wyznaczono na jesień 2019 roku. Jeœli i to się nie uda, i dojdzie do jeszcze jednego przesunięcia, to i tak główny port obsługujšcy wschodnie Niemcy ruszy jeszcze przed Centralnym Portem Lotniczym w Polsce i stanie się ogromnš regionalnš konkurencjš dla niego. Sama połšczona oferta lotów Lufthansy i easyJeta z pewnoœciš będzie bardzo atrakcyjna w porównaniu do tego co proponuje LOT, który ma być na CPL-u głównym przewoŸnikiem.

W tej chwili easyJet wozi 80 mln pasażerów rocznie, ma 280 maszyn, lata w 880 kierunkach do 140 lotnisk w 31 krajach. Jest to linia paneuropejska. Z kolei Grupa Lufthansy, która zamierza oferować z Berlina loty przesiadkowe, ma 650 samolotów i w ubiegłym roku przewiozła 130 mln pasażerów na 321 kierunkach.