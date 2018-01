Lufthansa automatyzuje odprawę w Europie

Klienci Lufthansy będš automatycznie otrzymywać kartę pokładowš bezpoœrednio na smartfon na 23 godziny przed odlotem

Pasażerowie podróżujšcy Lufthansš mogš korzystać z automatycznej odprawy na wszystkie rejsy w Niemczech i po Europie. Karta pokładowa na rejsy zarezerwowane do 24 godzin przed odlotem zostanie automatycznie wysłana do pasażera na 23 godziny przed rozpoczęciem podróży, bez koniecznoœci ręcznej odprawy. Aby skorzystać z nowej usługi, klienci Lufthansy będš musieli jednak podać swoje dane osobowe w ramach programu Miles & More lub Lufthansa iD.PrzewoŸnik podaje również, że wszystkie usługi, z których klienci mogli korzystać do tej pory (np. elektroniczne oznaczenie bagażu lub pobranie elektronicznych wersji czasopism) sš teraz dostępne w ramach zautomatyzowanej procedury odprawy, obejmujšcej również podróże autobusem lub pocišgiem Lufthansa Express Rail and Bus. Automatyczna odprawa nie jest jednak możliwa, gdy podróż obejmuje odcinki poza strefš Schengen. Każdy, kto nie chce już korzystać z usługi, może dezaktywować jš w dowolnym momencie na swoim profilu klienta.W zeszłym roku Lufthansa otrzymała nagrodę „IATA Fast Travel Platinum Award" za ofertę samoobsługowš. IATA nagradza niš linie lotnicze, które oferujš co najmniej 80 procent usług w zakresie odprawy, przyjęcia na pokład lub nadania bagażu w wariancie samoobsługowym.