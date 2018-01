Turcja zmienia system dopłat do lotów

Już nie sztywne 6 tysięcy dolarów za rejs z co najmniej setkš pasażerów, ale od 1,5 a 9 tysięcy dolarów wyniosš dopłaty do lotów do Turcji. Wyższe subsydia otrzymajš ci, którzy zorganizujš przelot poza sezonem - informuje niemiecki portal FVW

Jak pisze niemiecki portal FVW, minister turystyki tureckiej Numan Kurtulmus poinformował w czasie otwarcia targów turystycznych EMITT w Stambule, że jeo rzšd przyjšł zapowiadany wczeœniej program dopłat do lotów czarterowych. Jest to kontynuacja projektu trwajšcego od kilku lat. W tym roku wprowadzono jednak zmianę: operatorzy nie dostanš już gwarantowanych 6 tysięcy dolarów za rejs, z którego skorzysta co najmniej 100 osób. Teraz wysokoœć wsparcia będzie uzależniona od terminu lotu i będzie się wahać od 1,5 do 9 tysięcy dolarów. W ten sposób Turcja chce zachęcić do organizowania wyjazdów przed głównym sezonem turystycznym i po nim. Budżet programu wynosi 220 milionów dolarów. Kurtumulus zapowiada, że będzie on kontynuowany także w 2019 roku.

Eksperci branżowi przewidujš, że w tym roku do Turcji może wybrać się na wakacje nawet 7 milionów Rosjan. Rok wczeœniej było ich 5 milionów. Na tureckie plaże wracajš też Niemcy. W cišgu ostatnich dwóch lat przyjeżdżało ich œrednio po 2,8 miliona, czyli o połowę mniej niż w najlepszych latach - przypomina instytut badawczy GfK.

– Wszyscy touroperatorzy informujš o dużym wzroœcie i powiększajš wielkoœć sprzedaży do Turcji – mówił w czasie otwarcia EMITT prezes Zwišzku Niemieckich Przedsiębiorców Turystycznych (Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft) Michael Frenzel. Jego zdaniem prognozy sš bardzo dobre, co jest ważne dla tureckiej gospodarki. Przychody z branży turystycznej stanowiš bowiem 12 procent tureckiego PKB, a firmy z tego sektora dajš zatrudnienie 2,2 miliona ludzi, czyli co ósmemu obywatelowi.

EMITT to największe targi turystyczne w Turcji. W tym roku przypada ich 22. edycja.