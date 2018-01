Polacy polubili latanie z lotnisk blisko domu

Ponad 60 procent pasażerów skorzystało w ubiegłym roku z portów w regionach. To najwyższy wskaŸnik w Europie

Roœnie ruch na polskich lotniskach. Sukces odnosi Lotnisko Chopina w Warszawie, ale też porty regionalne. Te drugie majš nawet czasem większš dynamikę wzrostu niż lotnisko stołeczne.

Dla niektórych z portów regionalnych – przede wszystkim dla Łodzi, Bydgoszczy czy Poznania – zagrożeniem może być uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawš. Ale to kwestia co najmniej dziesięciu lat. Jeœli natomiast Radom ruszy z połšczeniami niskokosztowymi, co zdaje się planujš wdrożyć Porty Lotnicze ("Radom ma podbić œwiat, topišc po drodze Modlin"), z pewnoœciš przechwyci częœć ruchu z Lublina. Jednak przeprowadzka tanich linii i czarterów z Warszawy do Radomia (jeœli do niej dojdzie), też potrwa kilka lat.

Tymczasem w Polsce nadal znacznie ponad połowę całego ruchu pasażerskiego obsługujš regiony. Około 24,3 mln pasażerów skorzystało z 14 polskich portów regionalnych w 2017 roku. To o prawie 3 mln (14 proc.) więcej niż rok wczeœniej.

Udział lotnisk regionalnych w całoœci ruchu pasażerskiego, obsłużonego w Polsce (40,09 mln) w minionym roku wyniósł 61 procent, pozostałe 39 procent (15,75 mln pasażerów) skorzystało z Lotniska Chopina w Warszawie. Jest to najwyższy europejski odsetek ruchu z regionów. Coraz więcej jest podróży bezpoœrednich z lotnisk regionalnych, jak chociażby do Chicago z Krakowa i Rzeszowa, na Zanzibar z Wrocławia (czarter) czy do Tel Awiwu z Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Poznania i Lublina.

Trzy największe lotniska regionalne w 2017 roku w Polsce to Kraków (5,83 mln), Gdańsk (4,6 mln) i Katowice (3,89 mln). Na tym ostatnim ruch wzrósł najmocniej, bo o 21,7 procent.

– Warto zwrócić uwagę, że podział ruchu między portami regionalnymi a lotniskiem tranzytowym w Warszawie cišgle kształtuje się w proporcjach 60 do 40 procent – mówi prezes Zwišzku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik. – Jestem przekonany, że w najbliższych latach w polskich portach regionalnych nadal obsługiwanych będzie ponad 50 procent pasażerów – dodaje.

Urzšd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, że w 2025 r. ze wszystkich krajowych lotnisk skorzysta prawie 65 mln podróżnych. Zakładajšc, że ponad połowa z nich przewinie się przez lotniska w regionach, da to około 35 mln pasażerów do podziału między 14 portów.