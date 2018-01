LOT idzie na wojnę z Modlinem i Ryanairem

LOT złożył dzisiaj w UOKiK-u zawiadomienie o możliwym nadużyciu pozycji dominujšcej przez lotnisko w Modlinie. Chodzi o warunki jakie zagwarantowało ono u siebie Ryanairowi

"Działania portu doprowadziły do sytuacji, w której zarzšdzajšcy lotniskiem użytku publicznego zagwarantował jednemu przewoŸnikowi warunki eliminujšce konkurencję" - jak napisał LOT.

W zawiadomieniu LOT wskazuje, że modlińskie lotnisko ma tylko jednego klienta – Ryanaira, który z kolei ma tm zagwarantowane wyjštkowo korzystne warunki. Osišga z tego powodu wielomilionowe zyski, podczas gdy port lotniczy ma tylko straty. Przy tym szczegóły umowy zna jedynie zarzšd Modlina. Nie zna ich rada nadzorcza ani udziałowcy, wœród których sš Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze i Agencja Mienia Wojskowego (łšcznie majš 64,82 procent, reszta to województwo mazowieckie i gmina Nowy Dwór). Zgodnie z niš im więcej pasażerów Ryanair przewiezie z modlińskiego portu, tym niższe stawki będzie płacił. Ustalono m.in., że do 3 milionów pasażerów (w 2017 r. Modlin obsłużył 2,93 mln pasażerów) będzie to 6 złotych za każdego z nich, a po przekroczeniu tego progu opłata spadnie do 5 złotych. Umowa obowišzuje do 2023 roku.

Tymczasem każda nowa linia, która chciałaby wejœć do Modlina, musiałaby zaczynać od stawki 40 złotych za pasażera. Przy cenach biletów, jakie stosujš linie niskokosztowe, jest to różnica ogromna. Nieoficjalnie wiadomo, że Modlin właœnie pracuje nad nowym cennikiem majšcym zachęcić nowych klientów. – Będziemy najtańszym lotniskiem w Polsce – zapewnia „Rzeczpospolitš" wiceprezes modlińskiego portu Leszek Chorzewski.

W piœmie złożonym w UOKiK LOT wskazuje, że skoro liczba pasażerów Ryanaira zbliża się do 3 milionów, które jednoczeœnie sš progiem przepustowoœci portu, żaden inny przewoŸnik nie będzie mógł osišgnšć tam podobnej skali operacji. „W kontekœcie zniżek, do których jest uprawniony Ryanair, ten przewoŸnik jest w pozycji uprzywilejowanej i tym samym już na wstępie dyskryminuje potencjalnych użytkowników portu, co z kolei narusza generalnš zasadę ustanowionš na podst. art. 67 ust 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze oraz przepisów prawa lotniczego i unijnego" – czytamy w dokumencie.

Lotnisko w Modlinie od rozpoczęcia działalnoœci notuje straty. Od 2013 r. do końca trzeciego kwartału 2017 r. (ostatnie dostępne dane) wyniosły one łšcznie 123,5 mln złotych. W tym samym czasie port korzystał z dotacji w wysokoœci 95,2 mln złotych, w tym na infrastrukturę 93,6 mln złotych. Tę ostatniš sumę LOT uważa za noszšcš znamiona niedozwolonej pomocy publicznej. Jak wskazuje, irlandzka linia może sobie pozwolić na niskie taryfy w lotach z Modlina, bo jego działalnoœć subsydiujš podatnicy.

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy Ryanaira oskarżany jest o nieczyste praktyki. Podobnie było na poczštku jego ekspansji na rynku niemieckim i lotów z Lubeki w 2010 r. Lufthansa zaskarżyła wtedy praktyki Ryanaira. Władze Lubeki rozpisały wtedy referendum, w którym mieszkańcy mieli odpowiedzieć, czy zgadzajš się na subsydiowanie lotów, chociaż pienišdze te mogłyby być wydane na inne cele, np. na budowę żłobków i przedszkoli. Mieszkańcy wybrali tanie loty. Zdaniem Lufthansy, gdyby nie wsparcie finansowe miasta, Ryanair miałby straty, latajšc z tego portu.

Jak z kolei wyliczyli francuscy audytorzy, finansowe wsparcie dla tego przewoŸnika w ich kraju wyniosło 35 mln euro. Kwota, jakš linia uzyskuje w Europie, zdaniem „Le Figaro" miała sięgać nawet 660 mln euro. Nigdy jednak nie została ona potwierdzona oficjalnie. Natomiast na potwierdzone 35 mln euro składały się bezpłatne usługi przy odprawach pasażerskich, sprzštanie samolotów na koszt lotnisk, a nawet operowanie z niektórych lotnisk bez jakichkolwiek opłat. W niektórych wypadkach pomoc była ukryta pod płaszczykiem wykupienia reklamy. Ryanair zamieszczał reklamy francuskich lotnisk w swoich magazynach pokładowych, w ten sposób na lotnisku w Breœcie dotacja na pasażera sięgnęła 23 euro, a w Beauvais - 9 euro.