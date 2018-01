Radom ma podbić świat, topiąc po drodze Modlin

W najbliższš œrodę Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ma podpisać list intencyjny z władzami Radomia w sprawie przejęcia przez PPL portu w Sadkowie

To przesšdzi los portu w Modlinie, głównego polskiego centrum operacji Ryanaira. Według szacunków PPL, aby lotnisko w Modlinie dostosować do przyjmowania 6 milionów pasażerów rocznie, może potrzebować ono inwestycji rzędu nawet 900 milionów złotych. Według nieoficjalnych informacji rozbudowa Radomia to wydatek o połowę mniejszy. Ale na razie nikt nie podaje konkretów.

Jak zaznaczył naczelny dyrektor PPL Mariusz Szpikowski, w ostatniš sobotę, 13 stycznia, podczas konferencji prasowej w Radomiu, list intencyjny jeszcze nie przesšdza o inwestycji. Zanim jego firma zdecyduje się na ten projekt, przeprowadzi audyt. Jeœli wszystko pójdzie po myœli PPL i władz Radomia, port w Sadkowie będzie doinwestowany, aby mógł przyjmować 10 milionów pasażerów. Czyli docelowo będzie mógł być porównywany z lotniskiem w krakowskich Balicach, gdzie planowana jest budowa drugiego pasa ruchu, a w 2017 roku odprawiło się prawie 6 milionów pasażerów.

Prezes PPL poinformował, że audyt ma być gotowy do końca stycznia. – List wyraża pewnš intencję, nie gwarancję transakcji – podkreœlił obecny podczas radomskiej konferencji Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Jak ujawnił, potrzebny będzie również raport dotyczšcy oficjalnego wybrania lokalizacji.

Udział PPL w tym przedsięwzięciu może polegać na objęciu udziałów bšdŸ przybierze innš formę. – Jestem daleki od tego, żeby podejmować decyzję. Struktura transakcji ma być zarekomendowana przez międzynarodowego doradcę, który zajmował się analizš rozwoju portu i w tej chwili właœnie prowadzi audyt – mówił Mariusz Szpikowski.

Dyrektor PPL przyznaje, że miasto będzie miało ogromne korzyœci z pozbycia się lotniska. Port w Sadkowie w 2016 roku miał około 25 milionów złotych straty. Wynikało to również z tego, że wszelkie loty, jakie się odbywały z tego portu, miały silne wsparcie marketingowe - liniom lotniczym dopłacano. – Takie prowadzenie lotniska mija się z ekonomicznym sensem – uważa Szpikowski.

Analiza sytuacji portu nie będzie miała optymistycznych wniosków. Radom jest dzisiaj najmniejszym portem lotniczym w Polsce. Nawet mniejszym od zielonogórskiego Babimostu. W 2017 roku odprawiło się tam 11 tysięcy pasażerów (o ponad 10 proc. więcej niż w 2016 roku), a w tej chwili nie lata tam żadna linia lotnicza. Dla porównania - Babimost zakończył ubiegły rok z 18 tysišcami pasażerów, a najmłodszy polski port, Olsztyn-Szymany, miał ich 105 tysięcy, o 122 procent więcej niż rok wczeœniej.

Modlin pod tym względem jest poza konkurencjš. Ubiegły rok zakończył bowiem odprawieniem prawie 3 milionów pasażerów. Tyle że wszyscy z nich przylatywali i odlatywali tylko z jednym przewoŸnikiem - Ryanairem. Przy tym to „prawie 3 miliony" ma ogromne znaczenie, bo po przekroczeniu granicy 3 milionów irlandzka linia otrzymałaby kolejnš zniżkę na każdego odprawionego pasażera.

– Pasażerowie niskokosztowi i czarterowi nie sš zainteresowani lotami z Radomia i nie zmieniš tego inwestycje. Wydatki PPL na to lotnisko to zmarnowana szansa – te same niemałe fundusze zainwestowane w Modlinie i na Lotnisku Chopina byłoby znacznie efektywniejszš inwestycjš do czasu uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego. To, że dzisiaj nikt nie lata rozkładowo z Radomia, nie jest skutkiem braku inwestycji, ale efektem braku popytu na podróże z tego portu – uważa ekspert lotniczy Dominik Sipiński.

Jego zdaniem do Radomia można przenieœć administracyjnie np. loty głoœniejszych samolotów bšdŸ rejsy nierozkładowe. – Ale i to nie rozwišże problemów z przepustowoœciš Lotniska Chopina – dodaje.

Adrian Furgalski, wiceprezes w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, wskazuje, że lotnisko w Radomiu położone jest w bezpoœrednim sšsiedztwie zabudowań, trzeba się więc liczyć w przyszłoœci z protestami mieszkańców. – W Modlinie nie ma takich ograniczeń. Nie mówišc o tym, że rozbudowa Modlina trwałaby nie dłużej niż dwa i pół roku. Po jej zakończeniu można byłoby zaproponować przewoŸnikom preferencyjne stawki, aż do wygaœnięcia umowy z Ryanairem i stworzenie innej umowy, bardziej partnerskiej – uważa Furgalski.

Co do takiego rozwoju sytuacji sceptyczny jest Sebastian Goœciniarek, założyciel i partner firmy analityczno-konsultingowej BBSG. – Widać wyraŸnie, że szefostwo PPL krytycznie oceniło możliwoœć porozumienia się z zarzšdem Modlina i pozostałymi właœcicielami. A skoro się nie porozumieli, zmuszeni byli do szukania jakiejœ alternatywy na Mazowszu. Stšd wybór padł na Radom – mówi.

I dodaje: – Słyszę, że 100 kilometrów do Radomia to daleko. Ale powinniœmy oceniać czas dojazdu, a nie odległoœć. Nie mówišc już, że z południa Warszawy czas jazdy do Radomia i Modlina jest podobny, przy tym do Radomia jedzie się obwodnicš i S7, a dalej jest czteropasmówka. W drodze do Modlina trzeba pokonać i zatłoczonš Warszawę, i wšskie gardło w Łomiankach. Z południa Warszawy dojazd do Radomia zajmuje godzinę i siedem minut. W godzinach szczytu podróż do Modlina zajęłaby więcej czasu – wyjaœnia Goœciniarek.

Jeœli ostatecznie PPL zainwestuje w Radomiu, a wszystko na to wskazuje, Warszawa będzie na trzecim miejscu, jeœli chodzi o odległoœć dzielšcš port niskokosztowy od centrum miasta, które on obsługuje. Dalej jest tylko z lotniska w Gironie do centrum Barcelony, 103 kilometry, i z portu Skavsta do Sztokholmu - 106 kilometrów. Podobna jest odległoœć z Beauvais, które Ryanair nazywa „Paryżem", chociaż od stolicy Francji dzieli je 90 kilometrów.