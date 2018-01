Krakowskie lotnisko z 17-procentowym wzrostem

W 2017 r. z krakowskiego lotniska skorzystało ponad 5,8 miliona pasażerów. O 17 procent więcej niż w poprzednim roku

Grudzień ubiegłego roku zakończył się najwyższym wzrostem ruchu pasażerskiego w 2017 roku - obsłużono o 24 procent więcej pasażerów niż w grudniu 2016 r. Łšcznie w ubiegłym miesišcu z Kraków Airport skorzystało 479 688 pasażerów (+24%). Odnotowano w sumie 3 703 starty i lšdowania, czyli o 14 procent operacji lotniczych więcej niż w tym samym okresie 2016 roku.

W sumie w ubiegłym roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało 5,8 mln pasażerów (+17% w stosunku do poprzedniego roku). Zanotowano 46 264 startów i lšdowań, czyli o 10 procent operacji lotniczych więcej niż w 2016 roku.

W porównaniu z 2016 r. krakowskie lotnisko oferowało o 5 nowych krajów więcej. Nowe były loty do Stanów Zjednoczonych, Portugalii, Czech, Maroka i na Ukrainę.

Od kwietnia tego roku w siatce połšczeń znajdš się także Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Podróże lotnicze sš co raz bardziej popularne wœród Polaków, a Małopolska przycišga zagranicznych turystów i biznes - komentuje cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Radosław Włoszek. - W grudniu w samolotach do Leeds Bradford, Paryża CDG i Bazylei zajętych było aż 94 procent miejsc. W ostatnim miesišcu ubiegłego roku pasażerowie najczęœciej korzystali z połšczeń do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

Prognozy krakowskiego lotniska zakładajš 9 procent wzrostu ruchu pasażerskiego w 2018 r.