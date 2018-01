Rekordowy rok wrocławskiego lotniska

W cišgu ostatnich 12 miesięcy z wrocławskiego lotniska skorzystało ponad 2,86 miliona pasażerów, o 18 procent więcej niż w całym 2016 roku

2 855 071 obsłużonych pasażerów - to wynik lotniska we Wrocławiu w 2017 roku. To oznacza wzrost o 18 procent w porównaniu z 2016 rokiem. – Z roku na rok obsługujemy coraz więcej podróżnych nie tylko z Wrocławia i Dolnego Œlšska, lecz także z regionów oœciennych: Opolszczyzny, Wielkopolski i województwa lubuskiego - mówi cytowany w komunikacie lotniska prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuœ. - WyraŸnie roœnie też liczba pasażerów zagranicznych odwiedzajšcych Wrocław.

W 2017 roku Port Lotniczy Wrocław zanotował wzrost we wszystkich segmentach ruchu. W przypadku połšczeń niskokosztowych o 20,7 procent w odniesieniu do 2016 roku. Liczba pasażerów zwiększyła się również w segmencie połšczeń krajowych o 12,6 procent i czarterowych – o 24 procent. Wcišż rozwija się segment sieciowych połšczeń międzynarodowych – tutaj wzrost wyniósł 12,1 procent - czytamy w komunikacie.

Minione 12 miesięcy charakteryzowało się doskonałym wypełnieniem samolotów. Na najpopularniejszych trasach przekraczało ono 90 procent. Hitem były kierunki południowe, między innymi Teneryfa (œrednie roczne wypełnienie: 94,4 procent), Lizbona (93,6 procent) czy Malaga (92,9 procent), a także Wyspy Brytyjskie, na przykład loty do Cork, Dublina, Londynu Stansted (92-93 procent). Najlepszym miesišcem dla portu był lipiec. Niemal 315,5 tys. obsłużonych wtedy pasażerów to ponad 22,3 procent więcej niż w tym samym okresie w 2016 roku. Mocnym akcentem zakończył się cały rok. Wrocławskie lotnisko obsłużyło w grudniu 202 tys. pasażerów - był to dziewišty już miesišc ze statystykš powyżej 200 tysięcy.

O tak dobrych wynikach ruchu zdecydowało kilka czynników, między innymi bogata siatka połšczeń. Latem do dyspozycji podróżnych była rekordowa liczba około 70 kierunków, a zimš ponad 50 - niskokosztowych, biznesowych, czarterowych. W minionym roku w rozkładzie lotów pojawiło się 16 nowoœci. PrzewoŸnicy zapowiadajš już kolejne na 2018 rok.

Obiecujšco zapowiada się 2018 rok. Od nowego sezonu (koniec marca) z Wrocławia z liniami Wizz Air będzie można lecieć do Porto, Kutaisi, Bazylei i Göteborga. Przybędzie również operacji lotniczych na trasach do Londynu Luton, Eindhoven, Lwowa i Reykjaviku. Wiosnš siatkę uzupełniš także loty Ryanaira do Aten.

Sš też zapowiedziane nowe czartery: Tivat, Ateny, Izmir i Dżerba.