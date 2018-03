Izrael - samoloty uszkodzone w czasie kołowania

You Tube

Dwa samoloty zderzyły się podczas kołowania na lotnisku w Tel Awiwie. Nikomu nic się nie stało, ale straty sięgajš milionów dolarów

Do zdarzenia doszło rano na międzynarodowym lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Samolot niemieckiej linii Germania był wypychany z bramki, gdy w pewnym momencie maszyna zawadziła o ogon stojšcego nieopodal samolotu El Al.

Nikomu nic się nie stało, a pasażerowie obu maszyn bezpiecznie opuœcili pokład i czekajš na podstawienie nowych samolotów.

Niemiecki Boeing 737 miał lecieć do Berlina, a izraelski większy Boeing 767 był przygotowany do lotu do Rzymu. Izraelskie władze lotnicze rozpoczęły dochodzenie, które ma ustalić, kto popełnił błšd. Obie maszyny zostały uziemione, a specjaliœci badajš teraz stopień zniszczeń.