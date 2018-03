Small Planet zarobi na dużych walizkach i nartach

Niemiecki oddział Small Planet Airlines chce, żeby pasażerowie mogli niemal do ostatniej chwili dokupić do przelotu usługę dodatkowš. W realizacji tych planów przewoŸnikowi pomoże firma Paxport

Paxport to partner IATA, który pomaga stowarzyszeniu rozwijać system dystrybucji NDC, alternatywny dla typowych GDS-ów. Dzięki niemu przewoŸnicy mogš dotrzeć do szerokiego grona klientów z ofertš usług dodatkowych. Ostatnio współpracę z firmš nawišzała niemiecka spółka Small Planet Airlines - informuje portal Aerosieger.

Linia będzie sprzedawać za poœrednictwem Paxportu m.in. usługę wyboru miejsce na pokładzie samolotu oraz rezerwacji przewozu dodatkowego bagażu i sprzętu sportowego. Będzie też korzystać z systemu PaxManagement-Services, który umożliwia zarzšdzanie konsolidacjš, planowaniem i danymi pasażerskimi, przekazywaniem ich do agentów handlingowych i odpowiednich władz.

Paxport łšczy linie lotnicze, sprzedawców i usługodawców z pasażerami poprzez wielokanałowš platformę. W jej ramach funkcjonuje m.in. sklep internetowy. Firmy mogš też korzystać z bezpiecznej formy przyjmowania płatnoœci, usług zarzšdzania sprzedażš i wykorzystania miejsc. Platforma pozwala również na dynamiczne kształtowanie cen i korzystanie z nowych programów marketingowych, ułatwiajšcych dopasowanie ofert do potrzeb podróżnego.

Poza liniami lotniczymi z usług Paxportu chętnie korzystajš touroperatorzy. Jak informuje sam Paxport, przeciętnie po kilku miesišcach od podłšczenia do programu obroty posługujšcych się nim firm rosnš od 5 do 10 procent, a w przypadku touroperatorów - nawet o 30 procent. Przedsiębiorstwo, które zostało założone w 1994 roku, zatrudnia 90 pracowników i obsługuje ponad 80 linii lotniczych i 250 sprzedawców w Europie.

W sezonie letnim 2018 roku flota Small Planet Airlines uroœnie w Niemczech do 10 samolotów. Zwiększy się też liczba baz - do obecnych w Padeborn, Hanowerze, Amsterdamie i Hurgadzie dołšczš Düsseldorf, Kolonia, Lipsk i Hamburg. Łšcznie pasażerowie polecš na wakacje z 25 niemieckich lotnisk, głównie do krajów basenu Morza Œródziemnego, na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu.