Politycy nie chcą sprzedać Finnaira

Finnair pogodził się już z tym, że nie weŸmie udziału w konsolidacji rynku lotniczego. Rzšd postanowił, że nie odda nad nim kontroli prywatnym graczom. PrzewoŸnik zdecydował się więc na samodzielne rozwijanie azjatyckiej siatki połšczeń

Narodowy fiński przewoŸnik, należšcy w 55,8 procent do skarbu państwa, od lat apeluje do członków parlamentu, by zmienili prawo przypisujšce go do sektora publicznego. Zmiany nie udało się jednak przeprowadzić ani byłej minister ds. państwowych Heidi Hautali, ani obecnemu centroprawicowemu rzšdowi. Wyglšda na to, że temat ten nie powróci przed wyborami w 2019 roku.

Prezes Finnaira Pekka Vauramio powiedział ostatnio, że plan zwišzania się z jakškolwiek innš liniš jest na razie nieaktualny. PrzewoŸnik, osišgajšcy ok. 2,6 mld euro obrotu rocznie, zamierza więc rozwijać się samodzielnie, skupiajšc się na trasach do Azji. — Będziemy rozglšdać się za możliwoœciami wzrostu i sami okreœlać swojš przyszłoœć — wyjaœnił. Jeszcze we wrzeœniu 2017 roku na łamach magazynu "Arvopaperi" mówił jednak, że Finnair jest za mały, więc pomogłoby mu zwišzanie się z większym partnerem.

Stosunki Finnaira z państwem od dawna sš napięte. Członek rady odpowiedzialny za wynagrodzenie kierownictwa zapowiedział w marcu odejœcie, bo rzšd skrytykował przyjęcie dodatku emerytalnego dla prezesa.

Finnair, walczšcy od kilku lat z konkurencjš tanich linii, zaczšł jednak ostatnio zwiększać zyski dzięki cięciu kosztów, tańszej ropie i skupieniu się na pasażerach podróżujšcych przez Helsinki z Europy do Azji. — Azja jest kierunkiem, po którym spodziewamy się wzrostu. Mamy bardzo dobre trasy do dużych miast, chcemy uruchamiać do nich dodatkowe loty codzienne — stwierdził Vauramo.

Akcje Finnaira zyskały niemal trzykrotnie w cišgu roku, obroty wzrosły zaœ o 11 procent. PrzewoŸnik odebrał niedawno jedenastego A350, (był pierwszym klientem na ten samolot, kolejnych osiem maszyn otrzyma od Airbusa w najbliższych latach). PrzewoŸnik zastanawia się też nad wymianš samolotów wšskokadłubowych latajšcych po Europie, ale nastšpi to pewnie dopiero koło 2025 roku.

Konkurencja w regionie jest zaœ duża. Norwegian ogłosił, że rozważa korzystanie z lotniska w Helsinkach w niektórych lotach dalekiego zasięgu, możliwe że także do Azji. Vauramo nie obawia się jednak zagrożeń dla Finnaira, bo - jak mówi - linia lat nad Syberiš od 35 lat, jest największym w Europie przewoŸnikiem do Japonii i jednym z największych do Chin. — Dodawaliœmy pomału te loty i mamy ich dziœ prawie sto tygodniowo. Wštpię, by ktokolwiek był w stanie dojœć do tego za jednym zamachem — powiedział.

Zdaniem Antti Viljakainena z Inderes Equity Research w zmieniajšcym się sektorze lotniczym Finnair może jednak zostać w tyle za innymi graczami. — To niezwykle konkurencyjny biznes. W sektorze dokonujšcym konsolidacji zostanie samym jest ryzykowne na dłuższš metę — powiedział.

Media podawały w 2015 roku, że IAG prowadziła negocjacje o kupnie udziału w Finnairze, należšcym do tego samego sojuszu One World. Ostatecznie żadna ze stron nie potwierdziła jednak tych negocjacji.