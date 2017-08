Kenijczycy z innej gliny

Impreza w Skarżysku-Kamiennej poza biegaczami przyciągnęła znanych sportowców. Gośćmi byli m.in. mistrzowie olimpijscy Szymon Ziółkowski (rzut młotem), Jacek Wszoła (skok wzwyż) oraz Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Organizatorzy zdecydowali się przenieść imprezę z soboty na niedzielę. – Chcieliśmy sprawdzić, jak będzie wyglądała frekwencja – tłumaczy Janusz Ordyński z biura organizatora. Rok temu Półmaraton Wtórpol ukończyło 309 uczestników. Teraz start opłaciło prawie 470, z tym że organizatorzy dołożyli bieg na 10 km. Teoretycznie nie powinni żałować zmiany, ale w niedzielę od rana padało. – Zawsze tu mieliśmy upał. I gdyby bieg był w sobotę, też byśmy mieli piękną pogodę – dodał Ordyński.

Mimo deszczu niemal wszyscy biegacze odebrali pakiety startowe. Wśród nich był m.in. Henryk Szost, trzykrotny olimpijczyk i rekordzista Polski w maratonie. Bieg na 10 km wygrał Adam Nowicki (30.37), wicemistrz Polski w tej konkurencji. – Lubię taką pogodę, czułem się dobrze, bo właśnie zakończyłem treningi w wysokich górach – mówił na mecie.

Bieg na 10 km kobiet wygrała Ukrainka Daria Michajłowa (35.41).

W półmaratonie ton nadawał Abel Rop, znany w Polsce biegacz z Kenii. W 2014 roku startował w Krynicy, gdzie wygrał bieg na 15 km, Życiową Dziesiątkę i Konspol Półmaraton. W Skarżysku Kamiennej kroku próbował mu dotrzymać Szost. Kenijczyk (1:05.30 – rekord trasy) był jednak o 44 sekundy szybszy. – Jestem zadowolony z drugiego miejsca, forma rośnie – stwierdził Szost. – Jeśli chodzi o wytrzymałość, jestem zadowolony. Nie dogoniłem Kenijczyka, bo brakowało przyspieszenia.

W czołowej dziesiątce poza Szostem było jeszcze dwóch Polaków – Rafał Czarnecki (1:12.53) i Bartek Osior (1:14.20). – Z Kenijczykami trudno rywalizować. Oni są ulepieni z innej gliny – uważa Czarnecki.

Wśród pań wygrała Ukrainka Kotowska (1:15.31), przed Kenijkami Pamelą Kipchoge (1:16.13) i Christine Moraa Oigo (1:22.10). Najlepsza z Polek Karolina Waśniewska (1:25.30) była czwarta.

Półmaraton Wtórpol to część Ligi Festiwalu Biegowego, cyklu składającego się z ponad 50 imprez w trzech kategoriach: „Najlepszy maratończyk", „Najlepszy biegacz 5-10-15 km" oraz „Najlepszy góral". Finał Ligi zaplanowano tradycyjnie podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju (8–10 września). Impreza ta to święto biegania, z ponad 30 konkurencjami w programie. Każdy znajdzie dla siebie dystans. Organizatorzy zaplanowali biegi od 300 m do 100 km. Najbardziej popularne to górski Bieg 7 Dolin (od 34 do 100 km) i uliczna Życiowa Dziesiątka, czyli najszybszy bieg na 10 km w Polsce. ©?

