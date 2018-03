Halowe Mistrzostwa Świata: Ta kosmiczna sztafeta

Pięć polskich medali w Birmingham – złote dla Adama Kszczota na 800 m i męskiej sztafety 4x400 m, która poprawiła rekord œwiata.

Oto te cztery nazwiska: Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina. To jest czas: 3.01,77 – halowy rekord œwiata w biegu rozstawnym 4x400 m. To było największe wydarzenie mistrzostw w angielskiej hali.

Biegli jak natchnieni, najpierw za Amerykanami, którzy nadawali tempo, ale trzymali się blisko. Właœciwie historia nie będzie wspominać niczego innego niż ostatniego ataku na prostej Krzewiny. Zrobił to lekko i pewnie, minšł Vernona Norwooda, zwyciężył i dopiero wtedy ktoœ zauważył, że na tablicy œwieci się jaskrawy napis: „New Indoor World Record!"

Co za bieg, co za rezultat – nawet marzyć o nim było trudno, skoro ta dzielna czwórka indywidualnie œwiata nie podbiła. Moc jest w drużynie, moc jest w tradycji – biegi sztafetowe przynosiły polskiej lekkiej atletyce wiele wspaniałych chwil. Kosmiczna polska sztafeta zaczarowała halę, to będzie chwila do wspomnień przez kolejne dekady.

Choć od czwartku nie wszystko się udawało w Birmingham, to ten bieg osłodził wszystko: porażki kulomiotów Konrada Bukowieckiego i Michała Haratyka, pecha Andżeliki Cichockiej na 800 m, przegranš Pawła Wojciechowskiego w skoku o tyczce.

Wczeœniej zrobił swoje Adam Kszczot, zwany „Profesorem". Do finału awansował w pištek wieczorem. Sto metrów, czyli pół okršżenia przed metš, uciekł rywalom i tyle go widzieli. Sobotni finał to była inna sprawa, wszyscy czujnie patrzyli, co Polak zrobi, czaili się, zwalniali, z tego czajenia wyszło, że czas po 400 metrach zapowiadał bieg niemal rekreacyjny.

Może dlatego, by wykluczyć przypadek, Adam Kszczot przyspieszył znacznie wczeœniej, już w połowie dystansu. Znów wymyœlił to dobrze – zanim przeciwnicy ustalili, kto goni, był metr przed nimi, potem dwa, trzy, na ostatniej prostej nie było siły, żeby ktoœ wyprzedził mistrza.

Kolekcja medali Kszczota z halowych mistrzostw œwiata będzie wyglšdać po tej sobocie na kompletnš: bršz z Dauchy (2010), srebro z Sopotu (2014), złoto z Birmingham (2018). Kto nie pamięta: pan Adam jest także dwukrotnym wicemistrzem œwiata na otwartym stadionie (Londyn, Pekin), dwukrotnym mistrzem Europy (z ME ma jeszcze bršz) i trzy razy odbierał złoto halowych mistrzostw Europy.

Sukcesów ma znacznie więcej, wszystkie na 800 m, choć dzierży też rekordy Polski na nietypowym dystansie 600 m.

Po srebrnym medalu MŒ w Londynie mówił „Rz", że ma nowe spojrzenie na drugš częœć kariery, że uwagi psychologa Jana Blecharza i rady żony (z paniš Renatš poznali się dawno temu w bursie) spowodowały, że przestał myœleć o startach w kategoriach oczekiwań i wykonania zadań. Lepiej wiedzieć, że jest się dobrze przygotowanym i w zasadzie to wystarczy (analogia do słów Kamila Stocha oczywista).

Jest typem sportowca, który często kalkuluje podczas biegu, ale bez przesady, czasami po prostu trzeba gnać przed siebie bez żadnej mšdrej myœli. Rywale, eksperci widzš w nim jednak wybitnego specjalistę od biegowej taktyki, on sam twierdzi, że uniwersalnej recepty nie ma, wie tylko, że ma odrobinę wrodzonej intuicji – kiedy przyspieszyć, by być najlepszym. To też dużo.

Złota rada dla innych kandydatów na mistrzów dwóch okršżeń stadionu (w hali czterech): tylko praca, taka do utraty tchu, ale zawsze podparta wiedzš, dlaczego tak, nie inaczej. Stšd czasem nie było jego trenerom łatwo, bo trenowany też prowadził dzienniczek, potrafił wycišgać wnioski i często wiedział swoje.

Ma 29 lat, dla biegacza na 800 m to nie jest jeszcze czas emerytalny, więc perspektywa startu w igrzyskach w Tokio jest całkiem realna. Igrzyska bowiem pozostały terenem do zaznaczenia wyraŸniejszego œladu przez polskiego mistrza – na razie, w Londynie i Rio granicš był półfinał.

Pozostałe polskie medale w Birmingham pojawiły się w niedzielę. Kolejno zdobywali je: Marcin Lewandowski na 1500 m, sztafeta kobieca 4x400 m. Oba srebrne. Potem złota sztafeta i jeszcze bršz Piotra Liska w skoku o tyczce.

Kariera Lewandowskiego od lat toczy się równolegle do kariery Kszczota. Obaj dajš nam poczucie, że biegi œrednie w Polsce wcišż trzymajš się mocno. Pan Marcin coraz częœciej jednak wykazuje skłonnoœci do przedłużania dystansu, w Birmingham mógł startować na 800 m, ale wybrał dystans dłuższy i zrobił dobrze. Finał był taktyczny, tempo poczštkowo doœć słabe, tylko Polak miał pomysł, jak wytrzymać końcowe przyspieszenie czwórki biegaczy z Afryki. Na ostatnich metrach finiszu wydarł bršz Marokańczykowi, do Etiopczyka zabrakło niewiele.

Medal w kobiecej sztafecie to już mała tradycja (w Londynie był bršz), jak niegdyœ w męskiej. Dziewczyny trenera Aleksandra Matusińskiego wykonały pracę perfekcyjnie. Jak zawsze trener na eliminacje wprowadził rezerwy (Justyna Œwięty-Ersetic musiała też odpoczšć po finale indywidualnym, w którym była czwarta). W finale te najlepsze (jeszcze Patrycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Gaworska i Małgorzata Hołub-Kowalik) przybiegły do mety na trzecim miejscu za USA i Jamajkš, bijšc halowy rekord Polski o trzy sekundy. Za chwilę czwórkę z Jamajki zdyskwalifikowano za błšd w strefie zmian i w ten sposób z bršzu zrobiło się srebro. Lisek dopełnił dzieła.

Polska na trzecim miejscu klasyfikacji medalowej HMŒ w Birmingham za USA i Etiopiš – cóż dodać więcej? Może tylko to, że lekkoatletyka wcišż bywa piękna.

800 m mężczyzn: 1. A. Kszczot (Polska) 1.47,47; 2. D. Windle (USA) 1.47,99; 3. S. Ordonez (Hiszpania) 1.48,01.

1500 m mężczyzn: 1. S. Tefera (Etiopia) 3.58,19; 2. M. Lewandowski (Polska) 3.58,39; 3. A. Iguider (Maroko) 3.58,43.

4x400 m kobiet: 1. USA 3.25,85 (rek. MŒ); 2. Polska 3.26,09 (rek. Polski); 3. W. Brytania 3.29,38.

4x400 m mężczyzn: 1. Polska 3.01,77 (rek. œwiata); 2. USA 3.01,97; 3. Belgia 3.02,51.

Skok o tyczce mężczyzn: 1. R. Lavillenie (Francja) 5,90; 2. S. Kendricks (USA) 5,85; 3. P. Lisek (Polska) 5,85.