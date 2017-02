Doping: Mo Farah znów podejrzany

Miało się to odbywać w ramach obozu sportowego zorganizowanego w stanie Oregon przez firmę Nike. Celem było podniesienie poziomu testosteronu u Faraha.

Podstawą oskarżeń jest raport Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA), nad którym prace zakończono już w ubiegłym roku. Środkiem, którego Salazar miał próbować na sportowcach jest L Karnityna, dozwolona w określonych dawkach, ale ten poziom biegacze trenowani przez niego mieli znacznie przekraczać.

„Sunday Times” ujawnia także e-mail jaki Salazar wysłał do Lance,a Armstronga zachwalając zalety L Karnityny (kolarz nie był jeszcze wtedy uznawany za dopingowego oszusta).

To nie pierwsze zarzuty wobec Salazara. Brytyjskie i amerykańskie media pisały już o dopingowych podejrzeniach wobec jego działań w ramach Projektu Oregon. Miał on m.in. zamawiać wewnętrzne badania antydopingowe, by mieć pewność, że jego sportowcy nie wpadną na kontrolach podczas ważnych imprez.

Mo Farah jest jedną z ikon brytyjskiego sportu, czterokrotnym mistrzem olimpijskim na 5 000 i 10 000 m (z Londynu i Rio), pięciokrotnym mistrzem świata i pięciokrotnym mistrzem Europy na tych dystansach.