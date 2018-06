e-ZLA: elektroniczne zwolnienia - zasady

Termin całkowitego przejścia na elektroniczną formę zwolnień lekarskich został przesunięty na 1 grudnia 2018 r. Jednak po tej dacie lekarz będzie mógł wydrukować e-ZLA, a płatnikowi, który nie założy PUE ZUS, nie będzie groziła żadna kara.

Poniżej dalsza część artykułu

radca prawny

rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Oficjalne wydłużenie okresu, w którym lekarze mogą wystawiać papierowe zwolnienia (z 30 czerwca na 30 listopada 2018 r.) to skutek uchwalenia ustawy z 10 maja 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1150). Wejdzie ona w życie jutro, 29 czerwca 2018 r.Od 1 grudnia br. dopuszczalna ma być tylko forma elektroniczna. Do odbierania e-zwolnień niezbędne jest natomiast posiadanie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Płatnik, który go założył / założy będzie otrzymywał zwolnienia lekarskie tylko drogą elektroniczną. Lekarz wystawiający e-ZLA prześle dokument elektronicznie do ZUS, a stamtąd trafi on do płatnika składek najpóźniej następnego dnia.Płatnicy powinni założyć profil na PUE ZUS do końca 2015 r. Obowiązek ten dotyczył tylko tych, którzy rozliczali składki za więcej niż 5 osób. Jak jednak wynika z odpowiedzi rzecznika ZUS z 23 kwietnia br., nadal prawie 30 proc. płatników nie posiada tego profilu. I co do zasady, nie ma narzędzia, które by ich do tego zmuszało >patrz odpowiedź rzecznika ZUS na pytania redakcji. Przepisy nie przewidują bowiem sankcji za niewypełnienie tego obowiązku. Gdy płatnik składek nie założy profilu na PUE, pozbawia się dostępu do danych elektronicznych o zwolnieniach lekarskich. Nie ma to jednak wpływu na możliwość wystawiania zwolnień przez lekarza. Motywatorem wymuszającym utworzenie profilu z pewnością byłoby przejście na wyłącznie kontakt elektroniczny z płatnikami. Tego jednak zrobić nie można, choćby z uwagi na ewentualne awarie systemu czy fakt, że profilu PUE nie muszą mieć płatnicy zgłaszający w ZUS do 5 osób. Musi więc istnieć alternatywna forma wystawiania e-ZLA i będzie nią... nadal papier. Jeśli bowiem płatnik składek nie będzie miał profilu – bez względu na to, czy ma taki obowiązek – lekarz wystawi zwolnienie na wydrukowanym wcześniej formularzu e-ZLA. Ubezpieczony dostanie ten dokument do ręki i pomaszeruje z nim do firmy. Zatem co się tak naprawdę zmieni? To, że ubezpieczony nie będzie już musiał obawiać się obniżenia zasiłku o 25 proc., jeśli nie dostarczy wydruku e-ZLA pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Zasady dotyczące obniżenia zasiłku chorobowego – uregulowane w art. 62 ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. – nie mają bowiem zastosowania zarówno do wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA wystawionego w formie dokumentu elektronicznego, jak i do zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowa- nym z systemu teleinformatycznego.To jest już kolejny ostateczny termin, kiedy miały zniknąć papierowe zwolnienia (ZLA). W rzeczywistości o tym, kiedy to się stanie, zdecydują również lekarze. Jeżeli okaże się, że w listopadzie znaczna część medyków wciąż nie przeszła na nowe zasady wystawiania zwolnień, ustawodawca będzie zmuszony po raz kolejny przełożyć termin obowiązywania zwolnień w starej formie.Od stycznia 2016 r. swoje profile na PUE ZUS powinni mieć wszyscy pracodawcy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób. Przepisy prawa nie zobowiązują pozostałych przedsiębiorców do założenia takiego profilu, ale również oni mogą zapewnić sobie dostęp do e-ZLA. W ramach podejmowanych przez ZUS działań cały czas przypominamy naszym klientom o tym obowiązku i zachęcamy ich do zakładania profili na PUE ZUS. W wyniku tego liczba płatników, którzy posiadają konto na PUE ZUS, sukcesywnie rośnie. Aktualnie (red.: na 23 kwietnia br.) na PUE ZUS swoje profile ma około 1,86 mln płatników składek (dla porównania – na koniec lutego 1,7 mln płatników posiadało konto PUE ZUS):

- około 71 proc. płatników, którzy mieli obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS wywiązało się z tego obowiązku,

- około 37 proc. płatników, którzy nie mieli obowiązku posiadania profilu na PUE, ma taki profil.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarz ma obowiązek wydrukowania zwolnienia pacjentowi:

- gdy płatnik składek (pracodawca) pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS,

- na żądanie pacjenta.

Gdy pracodawca nie ma dostępu do e-ZLA (nie ma swojego profilu na PUE ZUS), nie można przekazać mu tego dokumentu elektronicznie. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia, które wystawił elektronicznie (wydruk e-ZLA). Ten wydruk trzeba dostarczyć swojemu pracodawcy.

O tym, że pacjentowi potrzebny jest wydruk e-ZLA, lekarz będzie wiedział z systemu, w którym wystawia zwolnienia. Również pacjent powinien mieć taką informację. Pracodawca, który nie ma dostępu do e-ZLA, powinien przekazać swojemu pracownikowi informację o konieczności dostarczania mu wydruków e-ZLA. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA musi być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

W ustawie nie ma zapisanych kar za niezałożenie profilu na PUE ZUS.