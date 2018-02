Lekarze rejestrują fikcyjne wizyty

Ćwierć miliona złotych wyłudziła z NFZ logopeda. Wpadła przez Zintegrowany Informator Pacjenta.

Sto zamiast dwóch wizyt u logopedy znalazła na koncie swojego dziecka w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) mieszkanka Łodzi. Dziecko miało być leczone przez szeœć lat, w latach 2011–2016, podczas gdy w poradni było w 2010 i 2011 r. Kobieta poskarżyła się do łódzkiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówka zasłaniała się błędami w sporzšdzaniu raportów, ale Fundusz odkrył, że pacjentów, którym przypisywano fikcyjne wizyty, było kilkudziesięciu. Gdy poprosił właœcicielkę poradni o dokumentację medycznš, ta tłumaczyła, że skradziono jš w drodze do oddziału Funduszu.

Na wniosek NFZ sprawš zajęła się prokuratura. Œledztwo wykazało, że od wrzeœnia 2010 r. do końca 2016 r. poradnia zgłosiła 10,7 tys. wizyt, z czego odbyło się tylko 3 tys. Właœcicielka poradni usłyszała zarzuty poœwiadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia nienależnej refundacji – łšcznie ok. 250 tys. zł.

Logopedka nie jest rekordzistkš. Trzy lata temu poradnia okulistyczna w Błaszkach koło Sieradza musiała zwrócić NFZ 3,5 mln zł za ponad 46 tys. fikcyjnych porad. Także ci oszuœci wpadli dzięki ZIP.

Jak wynika ze sprawozdania NFZ, w ubiegłym roku do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpłynęło 1676 zgłoszeń o nieprawidłowoœciach w rozliczaniu œwiadczeń i refundacji w ZIP. 1351 dotyczyło œwiadczeń niewykonanych, a za 152 pacjenci zapłacili, a lecznica rozliczyła je jako finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego. Spoœród 1311 zakończonych postępowań za zasadne uznano 652 zgłoszenia na 76,2 mln zł, z czego odzyskano 72,4 mln zł. Do prokuratury przekazano 26 zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

NFZ podkreœla jednak, że to tylko częœć sfałszowanych œwiadczeń. Wiele wcišż może być ukrytych na kontach pacjentów, którzy nie zdecydowali się korzystać z ZIP. Niewielu pacjentów wie, że by uzyskać wglšd do œwiadczeń, z których skorzystali od 2008 r., wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Funduszu i potwierdzić konto za pomocš elektronicznego podpisu, profilu zaufanego lub osobiœcie w siedzibie NFZ. ZIP oprócz możliwoœci wykrycia nadużycia może stanowić swoisty dziennik leczenia, a nawet pomóc uzupełnić historię choroby. Dla samego NFZ jest zaœ dodatkowym Ÿródłem kontroli. Nieprawidłowoœci ujawniane przez pacjentów pomogły wytropić wielu oszustów, którzy oszukali budżet na wiele milionów.

Choć w latach ubiegłych zdarzały się błędy w sprawozdawaniu i rozliczaniu procedur szpitalnych, jak anegdotyczne przypadki operacji na macicy przypisanej mężczyŸnie, w ostatnich latach nieprawidłowoœci sš częstsze w leczeniu specjalistycznym. W 2017 r. aż 713 zgłoszeń dotyczyło leczenia stomatologicznego, a spoœród ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 290 dotyczyło logopedii. Na trzecim miejscu znalazła się rehabilitacja lecznicza (176 zgłoszeń, z czego 70 z fizjoterapii). Na czwartym jest opieka psychiatryczna, a najwięcej zgłoszeń dotyczyło œwiadczeń dla dzieci z autyzmem.

Dlaczego œwiadczenia sš tak chętnie dopisywane dzieciom? Oszuœci liczš na to, że rodzice nie będš zakładać im kont w ZIP. Ci jednak, którzy to robiš, potrafiš być bardzo dociekliwi i przeglšdać dokumentację sprzed kilku lat.

Anna Leder z Łódzkiego Oddziału NFZ zaznacza, że w wielu wypadkach nieprawidłowoœci biorš się ze zwykłych pomyłek, np. przy wpisywaniu numeru PESEL.

Marcin Pakulski - były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane ze sprawozdania o nieprawidłowoœciach w rozliczaniu œwiadczeń za 2017 r. pokazujš, że Zintegrowany Informator Pacjenta razem z innymi systemami kontroli i zabezpieczeń Narodowego Funduszu Zdrowia pomaga zapobiegać wyłudzeniom œrodków z Funduszu. Należy jednak pamiętać, że 76 mln zł to kwota niewielka przy całym budżecie na œwiadczenia wynoszšcym 77 mld zł rocznie. Stanowi promil budżetu i nawet gdyby się okazało, że skala rzeczywistych wyłudzeń jest dwukrotnie większa, nie ma racji bytu teza lansowana przez częœć polityków, że pieniędzy w publicznej służbie zdrowia jest za mało, bo system jest nieszczelny. Według moich obliczeń brakuje w nim od 3 do 6 mld zł, a niemożliwe, by doszło do pomyłek czy wyłudzeń œwiadczeń na takš kwotę.