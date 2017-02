Sieć szpitali: ekspresowe tempo reformy lecznic

Sieci szpitali - uwagi do projektu reformującego system opieki zdrowotnej

Tak wynika z poprawionego projektu ustawy o sieci szpitali, którym w przyszłym tygodniu zajmie się Rada Ministrów.

Przeniesienie zapisów o profilach szpitali, które pozwolą zakwalifikować się na dany poziom sieci, i rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu to największe zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. sieć szpitali.

Tylko placówki zakwalifikowane do sieci mogą liczyć na pieniądze z budżetu państwa. Pozostałe ośrodki będą walczyć o kontrakt w NFZ na dawnych zasadach, czyli w konkursach. Do podziału będzie jednak tylko 9 proc. budżetu Funduszu.

Jak pisaliśmy, z 325 uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych resort zdrowia uwzględnił tylko 29. Przychylił się m.in. do opinii, po umieszczeniu zasadniczych zmian w rozporządzeniach stają się one ważniejsze niż ustawa. Tym razem oddziały, które kwalifikują szpital do wejścia na jeden z sześciu poziomów sieci (I – głównie powiatowe, II – głównie wojewódzkie, III –wielospecjalistyczne, szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne, szpitale pediatryczne, ogólnopolskie), zapisano w treści ustawy. Jednocześnie potwierdziły się obawy specjalistów, że oddziały dermatologiczne, alergologiczne i gastroenterologiczne będą mogły funkcjonować wyłącznie w szpitalach klinicznych i instytutach. Resort nie przewidział ich bowiem w szpitalach powiatowych czy wojewódzkich.

W poprawionej ustawie zapisano też terminy wprowadzenia zmian. Aby zdążyć przed 1 lipca, do 27 marca dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ ogłoszą, które szpitale zakwalifikowały się do sieci.

Żeby zwiększyć szanse mniejszych placówek, w nowym projekcie przewidziano możliwość łączenia szpitali. Połączone podmioty mogą się zgłaszać do dyrektora wojewódzkiego NFZ do 20 marca.

Zdaniem samorządowców to za mało czasu.

– Chcąc połączyć dwa szpitale, samorządowe władze, np. rada gminy, rada powiatu lub sejmik, muszą w ciągu 39 dni przygotować uchwałę, podjąć ją i mieć pewność, że przez 30 dni nie uchyli jej wojewoda – mówi Marek Wójcik, były wiceminister administracji i cyfryzacji, ekspert Związku Miast Polskich. Dodaje, że nie rozumie ekspresowego tempa wprowadzania reform. – Tym bardziej że kwalifikacja do sieci jest przyznawana na następne cztery lata – podkreśla.

Wśród nowych aktów wykonawczych znalazło się rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy, czyli do lipca 2021 r. Określa skomplikowany wzór, do którego podstawia się m.in. kwotę jednostek rozliczeniowych za dany okres, współczynnik korygujący i korektę ryczałtu. Świadczenia w ramach ryczałtu ma nadal rozliczać Narodowy Fundusz Zdrowia, a kwota ryczałtu ma być wyliczana na podstawie świadczeń, jakie szpital wykonał w 2015 r.

Pracodawcy RP z przedstawicielami szpitali i organizacji pacjentów i Naczelnej Izby Lekarskiej wyrazili w czwartek na zwołanej konferencji sprzeciw wobec projektu ustawy. Twierdzą, że pogorszy dostęp pacjentów do leczenia. Skrytykowali również tempo reformy.

etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów