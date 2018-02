MZ kontynuuje rozmowy z rezydentami

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wraz z wiceministrami – Józefš Szczurek-Żelazko i Januszem Cieszyńskim, spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL, Zarzšdu Krajowego OZZL oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Było to drugie spotkanie nowego ministra z przedstawicielami lekarzy rezydentów.

Na dzisiejszym spotkaniu kontynuowano rozmowę o wzroœcie nakładów na system ochrony zdrowia, warunkach płacy i pracy lekarzy, odbiurokratyzowaniu systemu oraz skróceniu kolejek.

„Trudnoœć tych rozmów polega na podobieństwie do precyzyjnych operacji chirurgicznych: tu nie ma miejsca na błędy, każdy ruch pocišga za sobš bardzo poważne konsekwencje". – powiedział Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. „Nam wszystkim zależy na dobru pacjentów, na poprawie działania sytemu ochrony zdrowia i to stanowi płaszczyznę rozmowy, jednak wypracowanie konkretnego i realizowanego porozumienia wymaga dużego wysiłku i to jest teraz nasze główne zadanie. Następne spotkanie już za tydzień."

Dla Ministra Zdrowia dialog ze œrodowiskiem lekarzy jest jednym z najważniejszych priorytetów, dlatego od poczštku pełnienia swojej funkcji spotyka się z przedstawicielami samorzšdów zawodowych oraz zwišzków zawodowych pracowników medycznych, aby rozmawiać o problemach służby zdrowia oraz sposobach ich rozwišzywania.

Dotychczas spotkał się z przedstawicielami:

- Naczelnej Rady Lekarskiej – było to pierwsze oficjalne spotkanie ministra Szumowskiego. Wspólnie omówiono wiele kwestii dotyczšcych aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia (m.in. warunków wykonywania zawodu przez œrodowisko lekarskie);

- Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (trzykrotnie) – omówiono koniecznoœć poprawy warunków kształcenia pielęgniarek i położnych oraz ich norm pracy, a także kwestię niedoboru ich liczby;

- Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych – omówiono kwestie dotyczšce m.in. rozwoju zawodowego ratowników medycznych, upaństwowienia ratownictwa, stworzenia jednolitej struktury (np. na wzór straży pożarnej) oraz porozumienia dotyczšcego wzrostu wynagrodzeń ratowników;

- Naczelnej Rady Aptekarskiej – omówiono sytuację na rynku farmaceutycznym, role farmaceuty i aptek w systemie ochrony zdrowia oraz kwestię nielegalnego wywozu leków;

- Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – omówiono postulaty przedstawicieli tego zawodu, które dotyczš m.in. kształcenia, poprawy warunków pracy i płacy, okreœlenia roli specjalisty w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym;

- Porozumienia Zawodów Medycznych – spotkanie dotyczyło obywatelskich projektów ustaw: o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz o wzroœcie nakładów do 6,8 proc. PKB, a także ustalenia wspólnego kierunku działań Ministerstwa z Porozumieniem Zawodów Medycznych w celu naprawy systemu ochrony zdrowia.

Minister spotkał się także z przedstawicielami Polskiej Rady Ratowników Medycznych, oraz dwukrotnie z Ogólnopolskim Zwišzkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Jeszcze w tym tygodniu zaplanowane jest spotkanie ministra z przedstawicielami Krajowej Rady Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarnoœć.

Kolejne spotkanie planowane jest na czwartek, 8 lutego, na godzinę 16.