Lahti: Pellegrino złotym medalistą w sprincie, Staręga ósmy

26-letni Pellegrino zwycięstwo zapewnił sobie fantastycznym finiszem. O 0,13 s wyprzedził Ustiugowa, a Klaebo stracił 0,44.

Po srebrny sięgnął Rosjanin Siergiej Ustiugow, a po brązowy Norweg Johannes Hoesflot Klaebo.

Staręga natomiast odniósł w czwartek życiowy sukces.

"Choć to życiowy wynik, to czuję lekki niedosyt. Ćwierćfinał to było po prostu mistrzostwo w moim wykonaniu, ale w półfinale cały czas coś mi przeszkadzało i nie mogłem się przebić. W końcu wielka impreza wypaliła. Czekałem na to pięć lat, sport uczy cierpliwości" - powiedział Staręga przed kamerą TVP.

27-letni siedlczanin całe przygotowania podporządkował zmaganiom w Lahti. Sprint "łyżwą" to jego koronna konkurencja i już wcześniej sygnalizował, że w Finlandii może dobrze pobiec. W obecnym sezonie Pucharu Świata rywalizował w niej pięciokrotnie, a najlepiej spisał się 14 stycznia w Dobbiaco, kiedy zajął ósme miejsce. W sobotę w estońskiej miejscowości Otepaeae był 18., ale mógł mówić o pechu, bo do awansu do półfinału zabrakło mu niewiele.

Wynik Staręgi jest najlepszym rezultatem polskiego biegacza w MŚ od 2007 roku. W Sapporo piątą pozycję w sprincie drużynowym zajęli Maciej Kreczmer i Janusz Krężelok. Indywidualnie natomiast Krężelok był siódmy dwa lata wcześniej w Oberstdorfie w sprincie stylem klasycznym.

Pozostali reprezentanci Polski w czwartek odpadli w eliminacjach. Jan Antolec był 65., a Paweł Klisz 66.