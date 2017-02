Mistrzostwa świata w Lahti: Kamil Stoch o swoim skoku w kwalifikacjach

- To stary problem, mam go od początku sezonu, ale wszystko jest w porządku - powiedział reporterowi TVP Sport Kamil Stoch po skoku w kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Lahti.