Ślad zaginionej kolekcji

Przemysław Bloch, amerykański kolekcjoner sztuki o polskich korzeniach, odnalazł sześć obrazów, które zaginęły na początku wojny w Stanach Zjednoczonych. Sprawę zgłębia Ministerstwo Kultury.

W amerykańskich muzeach i galeriach Bloch natrafił m.in. na obraz Jacopa Tintoretta „Jawnogrzesznica", obrazy Madonny autorstwa Raffaellina del Garba oraz Fiorentina, a także portrety lorda Middletona i Jamesa Mingaya, które wyszły spod pędzla George'a Romneya.

Obrazy, najpewniej wypożyczone z prywatnych kolekcji (głównie Potockich), trafiły za ocean przed wybuchem wojny na wystawę „Old Masters. A Collection of Polish-Owned Works of Art". Jak podawał w maju 1940 r. „New York Times", ich wartość była wtedy szacowana na 12 mln dol. (dzisiaj to ok. 150 mln dol.).

Z odnalezionego przez Blocha katalogu tej wystawy wynika, że prezentowana w Nowym Jorku kolekcja obejmowała 80 obiektów (w tym 77 obrazów). Miały być tam dzieła m.in. Diega Velazqueza, Francisca Goi, Caravaggia, Antona van Dycka, Pietera Brueghela młodszego.

Po zakończeniu wystawy dzieła nie wróciły do Polski, bo trwała w niej wojna. Ale po 1945 r. też nie znalazły się nad Wisłą. Niewykluczone, że część obrazów sprzedano w USA, a inne mogły zostać przekazane w depozyt do muzeów.

Sprawa badana jest przez Ministerstwo Kultury. Z informacji, jakie napłynęły do resortu z kilku polskich muzeów, wynika, że „obrazy nie zostały zidentyfikowane jako należące do przedwojennych polskich kolekcji". Przemysław Bloch przypuszcza, że pochodzą one ze zbioru, który nie został szczegółowo opisany i skatalogowany przez Potockich. Nie ma wątpliwości, że część kolekcji ocalała i jest ukryta. Jego zdaniem powinniśmy dążyć do jej odnalezienia i zwrotu.

W czasie wojny Polska utraciła pół miliona dóbr kultury (m.in. obrazów). W prowadzonej przez resort kultury bazie strat umieszczonych zostało 63 tys. pozycji. MSZ szacuje straty na 20 mld dolarów.