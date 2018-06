Wiedza, tradycja, ochrona

Europejskie Dni Dziedzictwa w tym roku mają w Polsce już 26. edycję. Do wspólnej inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej Polska dołączyła w 1993 roku.

Celem EDD jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historii i kultury naszego kraju. To wspaniała okazja do zwiedzania zabytków, poznawania tradycji, zgłębiania wiedzy, a także kształtowania naszej tożsamości i poczucia ochrony narodowego i lokalnego dziedzictwa – mówi „Rzeczpospolitej" Wioletta Łabuda-Iwaniak, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ogólnopolskiego koordynatora Dni. – Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest motywem przewodnim EDD 2018, dlatego ich hasło brzmi „Niepodległa dla wszystkich". Uroczysta inauguracja odbędzie się 8 września w Oleśnie w województwie opolskim.

Program obejmuje zwiedzanie i mnóstwo atrakcji w całym kraju w dniach 8-9 i 15-16 września.

Będzie to okazja do przypomnienia wielu wybitnych postaci i mniej znanych uczestników wydarzeń, prowadzących do odzyskania wolności, a także związanych z nimi zabytków. I do lepszego poznania w ten sposób złożonych dziejów naszego kraju i budowania wspólnoty.