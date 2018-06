Miejsce przy królewskim stole

Projekt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poprzez serię warsztatów kulinarnych upowszechnia wiedzę o kulturze staropolskiej.

Szczególnie o kuchni i obyczajach związanych z kulturą stołu oraz o kształtowaniu polskiego dziedzictwa kulinarnego na tle europejskim. Realizowany jest w ramach ERDK 2018 i we współpracy z Siecią Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE.

18 rezydencji uczestniczących w projekcie „A Place at the Royal Table" ma własny pomysł, w jaki sposób inspirować odwiedzających do poznawania historii i włączyć się w działania przybliżające znaczenie dziedzictwa. W czerwcu w każdej z nich odbędzie się wydarzenie plenerowe poświęcone kuchni europejskich dworów. A w listopadzie – na uroczyste zakończenie programu - szef kuchni z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie weźmie udział w przygotowaniu Kolacji Mistrzów w Wersalu.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w październiku zorganizuje także we własnej siedzibie konferencję naukową z udziałem wybitnych badaczy polskich i europejskich tradycji kulinarnych. Zapowiada też dwie książki popularyzujące wiedzę o staropolskich potrawach (wraz z przepisami) i kulturze stołu.