Zmarł Gregg Allman, założyciel zespołu The Allman Brothers Band

Grupa The Allman Brothers Band, założona w 1969 r. przez Gregga Allmana, grającego na instrumentach klawiszowych i jego brata, Duane'a, który grał na gitarze, przetrwała z przerwami do 2014 r., gdy odbył się ostatni koncert zespołu.

The Allman Brothers Band jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych grup rockowych poprzedniego stulecia. W twórczości zespołu przeplatały się ze sobą różne style i gatunki m.in. hard rock, jazz rock, southern rock, folk rock oraz country rock.

Przełomowym momentem w historii grupy był koncert dany w Fillmore East w Nowym Jorku – zarejestrowany i wydany na płycie. W dyskografii grupy był to jeden z najważniejszych dysków. W kilka miesięcy po tym występie, Duane Allman, lider grupy, zginął w wypadku motocyklowym. Rok później w podobnych okolicznościach zginął basista, Berry Oakley. Zespół zdołał przetrwać ten kryzys, ale rozpadł się w 1982 r.

Triumfalny powrót na scenę zespołu The Allman Brothers Band nastąpił w 1991 r. Muzycy nagrali kilka ważnych płyt. W 1995 roku zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Ostatni koncert grupy miał miejsce w październiku 2014 roku w Nowym Jorku.

Do największych przebojów grupy zalicza się: Whipping Post, Midnight Rider, Revieval, Blue Sky, Ramblin’ Man, In Memory of Elizabeth Reed, Les Bres in A Minor i High Falls.

The Allman Brothers Band - Whipping Post - 9/23/1970 - Fillmore East

Źródło YouTube