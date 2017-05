Anna Bedyńska zwyciężczynią nagrody Grand Press Photo 2017

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 5,2 tys. zdjęć wykonanych pomiędzy 1 kwietnia 2016 r. a 31 marca 2017 r.

W organizowanym równolegle konkursie na najlepszą książkę fotograficzną (Photo Book of the Year 2016) zwyciężył Adam Lach za publikację pt. "Nibyland". W tej kategorii udział wzięło 16 publikacji wydanych po raz pierwszy w 2016 r. Zostały one poddane ocenie jury w składzie: Przemek Dębowski, Anna Sielska i Maga Sokalska.

Po raz trzeci dla fotografów realizujących długoterminowe projekty organizatorzy przygotowali kategorię specjalną – projekt dokumentalny. W tegorocznej edycji pierwsze miejsce w tej kategorii zajął cykl Dawida Żuchowicza (Gazeta Wyborcza).

W kategorii przeznaczonej dla uczniów szkół fotograficznych - "Portfolio" - nagrodę główną otrzymała Katarzyna Mrugała.

Przewodniczącym jury Grand Press Photo 2017 jest Francesco Zizola z agencji NOOR – zwycięzca World Press Photo 1997, dziesięciokrotny laureat tego konkursu, należący do czołówki fotoreporterów prasowych na świecie. Zgodnie z regulaminem konkursu to jego głos był decydujący przy wyborze nagrodzonych zdjęć. Oprócz niego w jury znaleźli się: Maria Mann (European Pressphoto Agency), Beata Łyżwa-Sokół (Gazeta Wyborcza), Jiri Siostrzonek (Instytut Twórczej Fotografii w Opawie), Maciej Skawiński oraz Andrzej Zygmuntowicz.

Grand Press Photo organizuje od 2005 roku magazyn "Press". To konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów.