Jerzy Zelnik i Halina Łabonarska ze złotymi medalami Gloria Artis

- Spełniamy nasz obowiązek i honorujemy państwa tymi odznaczeniami, które są najwyższymi odznaczeniami dla artystów, twórców, jakimi resort dysponuje. (...) Zasłużyliście się dla państwa polskiego, dla Polski, za co chciałbym serdecznie podziękować - powiedział podczas uroczystości wręczenia medali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

- Moim obowiązkiem jest po prostu przekazać ten honor, który się państwu należy. Dziękujemy za te lata pracy - trochę w różnych dziedzinach, ale też i podobnych, bo mamy dwóch wybitnych aktorów i barda, poetę - dodał Gliński.

- Cieszę się, że możemy dzisiaj być razem na tej uroczystości - podkreślił minister kultury.

Złoty Medal Gloria Artis otrzymała Halina Łabonarska - aktorka występująca przede wszystkim w teatrze. Debiutowała na scenie Teatru Nowego w Łodzi (1969), a następnie związała się z zespołem Izabelli Cywińskiej, z którym występowała w teatrach w Kaliszu i Poznaniu. W tym okresie stworzyła wiele ról pierwszoplanowych, które przyniosły jej uznanie, zostały zauważone przez krytykę oraz przyczyniły się do uformowania jej dojrzałego aktorskiego stylu.

- Łabonarska jest aktorką obdarzoną niebywałym talentem. Tak była postrzegana zresztą od samego początku swojej kariery. Świadczą o tym jej osiągnięcia w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu, w Teatrze Nowym w Poznaniu, a później w teatrach warszawskich - powiedział aktor Wiesław Komasa, który w laudacji przypomniał życiorys wyróżnionej.

- Jej droga aktorska wypełniona jest wspaniałymi, bardzo różnorodnymi kreacjami w teatrze, w kinie, w telewizji, w radiu, obfituje w niezliczoną liczbę nagród festiwalowych, wspaniałych recenzji i uznania widzów - podkreślił Komasa.

- Talent i pasję poparła Halina Łabonarska ogromną pracą - dodał aktor.

- Te lata pracy były dla mnie zawsze taką radością, że mogę brać udział w procesie twórczym i że tak często zdarzało mi się spotkać wybitnych twórców, reżyserów, kolegów, aktorów. To w ogromnym stopniu była ich zasługa, że uczyli mniej nieustannie, a ja uczyłam się od nich i ta współpraca myślę przebiegała bardzo harmonijnie przez tyle lat. Tym bardziej liczę na to, że jeszcze coś uda mi się zrobić dla kultury polskiej - powiedziała Łabonarska, odbierając medal.

Złoty Medal Gloria Artis otrzymał także aktor filmowy i teatralny Jerzy Zelnik, odtwórca słynnej roli Ramzesa XIII w filmie "Faraon" Jerzego Kawalerowicza.

- Kiedy nie miał możliwości realizowania własnej wizji w teatrze, w tym dużym teatrze, on człowiek z zadatkami na celebrytę, ba powiedzmy otwarcie - celebryta - zszedł w dół. Już w latach 80. w momencie politycznej próby dla świata artystycznego słyszeliśmy go mówiącego wielkie narodowe strofy od ołtarza - mówił w laudacji na temat Zelnika dziennikarz Piotr Zaremba.

- W ostatnich latach poszukał twórczych możliwości w inscenizacjach granych po kościołach i w sztukach granych np. w seminariach duchownych, na uczelniach, w pracy z amatorami, także ze studentami. To jest naprawdę wspaniałe, to jest kultura pełną gębą wciągająca do współuczestnictwa masy ludzi. To kultura mająca związek z wrażliwością zwykłego człowieka. Za to wypada Jerzemu Zelnikowi szczególnie podziękować - uważa Zaremba.

Jak mówił - Zelnik - ma wyraźne poglądy, nie stroni od zaangażowań poza artystycznych, a przecież dba o to, aby nikogo nie urazić, nie wykluczyć i nie zranić.

- Jest w tym rys jego osobistej szlachetności, ale choćby próba dialogu z innymi artystami to także część wielkiego dzieła tworzenia polskiej kultury, zawsze odnosiłem wrażenie i było to o tyle krzepiące, że dla Jerzego polska kultura jest jedna, a dziś często po różnych stronach rozmaitych kontrowersji to poczucie, tracimy - podkreślił Zaremba.

Zelnik dziękując za wyróżnienie mówił, że jest "bardzo wdzięczny za docenienie".

- Zawsze mi się wydaje, mówiąc po chrześcijańsku, że im więcej nagród ma się na ziemi, tym może mniej będzie w niebie, więc z tym trzeba uważać - zaznaczył aktor.

- Chciałbym, żeby dla mnie podstawową nagrodą była jednak akceptacja moich widzów, mojej rodziny i chyba, powiem może górnolotnie, ale moich rodaków, żeby oni ściskali mi dłoń w sposób taki niekłamany, za coś dziękowali, może z jakimś wzruszeniem. Takie wzruszenie widza jest rzeczywiście czymś, co jest nie do przecenienia i tego sobie życzę, państwu również, żebyście się nie zawiedli, że będę jeszcze parę lat działał i może jakoś wspomagał naszą kulturę, która wydaje się, że wymaga jeszcze większego ożywienia - podkreślił Zelnik.

Srebrny medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" został przyznany poecie, autorowi tekstów, kompozytorowi, muzykowi, scenarzyście i felietoniście Lechowi Makowieckiemu.

Laudację, przygotowaną przez muzyka Pawła Piekarczyka, na temat Makowieckiego odczytał w trakcie uroczystości dyrektor biura ministra kultury Michał Góras.

- Docenienie Lecha Makowieckiego, który w czasach, w których żyjemy, pisał pieśni i piosenki o patriotyzmie, honorze, bohaterach jest szczególnie bliskie mojemu sercu. Sam znam doskonale te czasy i wiem, że kolokwialnie mówiąc, tłoku po naszej stronie nie było - napisał Piekarczyk.

- Lechu, gdybyś zamiast pisać o rotmistrzu Pileckim, pisał o zagrożeniu nacjonalizmem, zamiast chrztu Polski, wspominał grożącą nam katolicką dyktaturę, a zamiast sprawy Wołynia, rozważałbyś wartość miłości homoseksualnej, jeździłbyś znacznie lepszym samochodem i prawdopodobnie nie wychodziłbyś z telewizji. Byłbyś również na okładkach kolorowych czasopism, a tak masz nasz szacunek - podkreślił Piekarczyk.

- Moje wiersze w wykonaniu Halinki i Jurka nabierają takiej szlachetności, że nawet moja żona nie wierzy w to, że to są moje wiersze - powiedział Makowiecki, odbierając medal.

- Postaram się kontynuować to, co zaczęliśmy wiele lat temu. Chciałbym też, żebyśmy przestali być bardami "wyklętymi" i żebyśmy mogli szerzej propagować to w mediach wolnej Polski. (...) Zawsze to będę powtarzał wojna o historyczną prawdę tak naprawdę będzie rozegrana, wygrana na niwie pop kultury - czyli film, ballada, teledysk - podkreślił poeta, autor tekstów.

Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawane są od 2005 r. osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie to honoruje wybitne zasługi na polu kultury i ma trzy stopnie: medal złoty, srebrny i brązowy.