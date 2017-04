"Wszyscy jesteśmy fotografami": spotkanie z Jackiem Dehnelem

Zdjęcie to nie tylko obraz, ale i kawałek historii. Bywa, że to, co najbardziej fascynujące, mieści się poza samym obrazem - w dziejach miejsc, ludzi, fotografów, w dopiskach na marginesie albo na rewersie.

Niektóre z tych historii są bezpowrotnie utracone, inne udaje się rozwikłać dzięki drobiazgowym śledztwom, o których opowie Jacek Dehnel, prozaik, poeta, tłumacz, malarz. Zdjęciami interesuje się od dawna, kolekcjonuje dawne fotografie, wydał cykl stu miniesejów o starych zdjęciach "Fotoplastikon". Swoje zbiory udostępnia na portalu www.awers-rewers.pl.

W trakcie kolejnych spotkań poznać będzie można artystów wykorzystujących siebie w sztuce, przyjrzeć się pracy w duecie, dowiedzieć się, po co używać starych technik fotograficznych. Wiosenną edycję zakończy dyskusja o subiektywizmie w fotografii.

"Wszyscy jesteśmy fotografami" to cykl spotkań i projekcji filmowych skierowany do miłośników fotografii. Został pomyślany jako przyjazny przewodnik po świecie współczesnego obrazu fotograficznego opracowany przez artystów, kuratorów, dziennikarzy, animatorów kultury, historyków sztuki. Autorkami cyklu są Monika Szewczyk-Wittek i Katarzyna Sagatowska.

Spotkanie z Jackiem Dehnelem “Historie ukryte, czyli fotografia jako początek” 10 kwietnia, o godz. 19.00 w barze Studio w Teatrze Studio, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

https://www.facebook.com/wszyscyjestesmyfotografami/