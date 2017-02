Zmarł operator Witold Adamek

Informację o śmierci Adamka potwierdził w rozmowie z PAP prezes SFP Jacek Bromski.

"Poszukując w świetle, tworzy za jego pomocą specyficzną atmosferę - najwłaściwszą w danym filmie! Czyni go to operatorem z własnym charakterem pisma, a jednocześnie bardzo wszechstronnym, potrafiącym połączyć swój charakter z odmiennymi stylami tak różnych reżyserów, jak Andrzej Wajda, Janusz Majewski, Janusz Zaorski, Andrzej Kotkowski czy Juliusz Machulski" - mówił o metodzie Adamka w rozmowie z portalem culture.pl Andrzej Bukowiecki.

"Zawsze był twórcą ambitnym: już w swoich pierwszych filmach dążył do tego, by być kimś więcej niż tylko operatorem. Często uczestniczył w pracach nad scenariuszami filmów, które miał fotografować, miał także swój wkład w budowaniu koncepcji reżyserskiej. Początkowo chciał zaznaczać swój punkt widzenia na podejmowany przez realizatorów temat, z czasem zrozumiał jednak, że musi się podporządkować koncepcji reżysera" - pisał o twórcy Konrad Zarębski.

Witold Adamek był autorem zdjęć do ponad 170 filmów, seriali i spektakli Teatru TV. Urodził się 7 listopada 1945 roku w Łodzi. Był synem Stefana Adamka, kierownika produkcji filmów. Zajmował się malarstwem i rysunkiem, później fotografią. Ukończył Wydział Operatorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi.

Jeszcze przed studiami asystował na planie „Pingwina”, melodramatu Jerzego Stefana Stawińskiego. Pierwszą etiudę dokumentalną, „Wielką grę” Janusza Zaorskiego, zrealizował w 1967 roku wraz z Witoldem Stokiem.

Debiutował jako operator w roku 1971 filmami telewizyjnymi "Punkt wyjścia" i "Siedem czerwonych róż czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych". Swój pierwszy film pełnometrażowy - "Grzech Antoniego Grudy" w reżyserii Jerzego Sztwiertni - zrealizował cztery lata później.

Adamek zadebiutował jako reżyser filmowy w 1997 roku filmem "Poniedziałek". Produkcja została nagrodzona Grand Prix na festiwalu debiutów w Koszalinie. Dwa lata później powstał "Wtorek" - kontynuacja filmu.

Jest także znany ze zdjęć do takich filmów jak m.in.: "Olimpiada 40" Andrzeja Kotkowskiego (1980), "C.K. Dezerterzy" Janusza Majewskiego (1985), "Jezioro bodeńskie" Janusza Zaorskiego (1985), "Ferdydurke" Jerzego Skolimowskiego (1991), "Ile waży koń trojański" (2008) Juliusza Machulskiego.

Był także operatorem przy serialach, np. "Matkach, żonach i kochankach" Juliusza Machulskiego i "Polskich drogach" Krzysztofa Prymka i Janusza Morgensterna, a także spektaklach telewizyjnych - w tym np. "Ja, Feuerbach" w reż. Piotra Fronczewskiego - i dokumentach (m.in. "Tam, gdzie rosną porzeczki" w reż. Leo Leszka Kantora).

Wyreżyserował m.in. "S@motność w sieci" (2006) oraz serial "Rodzina zastępcza". Był producentem "Daleko od okna" Jana Jakuba Kolskiego, "Spisu cudzołożnic" Jerzego Stuhra oraz producentem wykonawczym serialu TV "Siedlisko".

Współpracował także z Feliksem Falkiem i Andrzejem Wajdą.

Był nominowany do czołowych polskich nagród filmowych - w tym Orłów i wielokrotnie Złotych Lwów. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku był wyróżniony m.in. w 1985 roku za zdjęcia do: "Nadzoru" Wiesława Saniewskiego, "Yesterday" Radosława Piwowarskiego i "Barytonu" Janusza Zaorskiego. Trzy lata później na FPFF doceniono go za zdjęcia do "Dotkniętych" Saniewskiego, "Krótkiego filmu o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego i "Obywatela Piszczyka" Andrzeja Kotkowskiego.

Był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a w latach 2011-2016 członkiem Zarządu Głównego SFP. Był także członkiem Polskiej Akademii Filmowej.

W 2014 roku został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Zmarł w sobotę, 18 lutego.