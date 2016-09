Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza: zostałem zwolniony z naruszeniem prawa

Do momentu nadania tej depeszy resort kultury sprawy nie skomentował.

Potoroczyn powiedział we wtorek PAP, że został zwolniony "bez podania przyczyn". Na pytanie, czy zamierza odwoływać się od tej decyzji odparł: "pójdę do sądu".

"W dniu dzisiejszym zostałem zwolniony przez jedynego w wolnej Polsce ministra kultury wielokrotnie publicznie wybuczanego przez środowisko twórców. Zostałem zwolniony z naruszeniem obowiązującego prawa, przed wygaśnięciem prawnie wiążącego kontraktu. Bez żadnych zarzutów natury merytorycznej, prawnej bądź finansowej" - napisał w swoim oświadczeniu.

Potoroczyn zauważył, że jedyny przywilej, o który zabiegał, "to możliwość bezpośredniej pracy z (...) następcą". "Abym mógł go przedstawić naszemu międzynarodowemu otoczeniu jako sukcesora, a nie beneficjenta politycznej czystki" - uzasadnił.

"Odchodzę z poczuciem spełnionego obowiązku. Rozstania instytucji z ludźmi, którzy je tworzyli czy kształtowali to nie dramat, to ludzka rzecz. Dramatem jest to, że ta władza po prostu nie potrafi zdymisjonować zawodowca inaczej niż poprzez fałszywe oskarżenia" - dodał.

Potoroczyn to dyplomata, menedżer kultury, wydawca, producent filmowy i muzyczny. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.