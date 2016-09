Instalacja „Ściana mówi – Głosy niesłyszanych”

Instalację wykonał uznany polsko-amerykański twórca multidyscyplinarny, Wojtek Sawa.

Pierwsza odsłona projektu odbyła się w Muzeum Holokaustu w Saint Petersburg na Florydzie gdzie stała się jedną najpopularniejszych wystaw w kilkudziesięcioletniej historii muzeum. Instalacja została znakomicie przyjęta przez amerykańskich krytyków.

Polska kontynuacja projektu „The Wall Speaks” jest twórczym nawiązaniem do amerykańskiej instalacji i będzie możliwa do obejrzenia w dwóch miastach naznaczonych przez współczesną historię, w Stalowej Woli-Rozwadowie oraz w Gdyni. Od 18.09.2016 r. do 30.10.2016 r. wystawa będzie prezentowana w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, a od 28.09.2016 r. do 01.10.2016 r. będzie także dostępna w ramach VIII Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci", Gdyńskie Centrum Filmowe.

„Ściana mówi – Głosy niesłyszanych” to interaktywna wystawa multimedialna, która za pośrednictwem wielkoformatowej fotografii, artefaktów oraz instalacji wideo prezentuje relacje Polaków – świadków II wojny światowej, którzy w wyniku działań wojennych, jak i nieprzychylności władz komunistycznych w Polsce Ludowej pozostali na obczyźnie bądź zdecydowali się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Wystawa umożliwia widzom interakcję z jej materią (poprzez dotykanie artefaktów, sterowanie instalacją wideo) i zachęca widzów do zaangażowania się poprzez składanie na cegłach opowieści tworzących współczesną „ścianę”.

Celem wystawy jest budowanie mostów między doświadczeniami polskich dzieci i młodych ludzi dotkniętych II wojną światową a współczesnymi widzami amerykańskimi i polskimi. Instalacja otwiera przestrzeń publicznej wypowiedzi dla imigrantów, dyslektyków, molestowanych dzieci, kobiet – ofiar przemocy, członków mniejszości etnicznych i religijnych – tych, którzy dzisiaj czują się pozbawieni głosu, są poniżani i spychani na margines.

“Ściana mówi…” skupia się na doświadczeniach zwykłych ludzi rzuconych w nieubłagane tryby wojennej machiny. Instalacja koncentruje się na uniwersalnym ludzkim doświadczeniu cierpienia, bezsilności wobec dyskryminacji, uprzedzeń. Opowiadając o skrajnych doświadczeniach II wojny światowej, widzianej oczami dzieci, młodych ludzi, artysta oddaje głos tym, których społeczeństwo nie chce słuchać: cierpiącym, doświadczającym nienawiści, agresji z powodu własnej inności, ofiarom wielkiej historii i ludzkiej małostkowości. Artysta, wsłuchując się w głosy cierpiących ludzi, zwraca im godność, oczyszcza ich pamięć, buduje mosty ponad stereotypami i uprzedzeniami.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorami wystawy są: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Miasto Stalowa Wola

Współorganizatorami wystawy są: Narodowe Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Patronat medialny nad wystawą objęli:

TVP Historia, TVP Kultura, Polskie Radio PR 2, UważamRze Historia, rp.pl, PAP, Dzieje.pl, Mówią Wieki, Historykon.pl, artinfo.pl, TVP Rzeszów, Telewizja Miejska Stalowa Wola, Telewizja Stella, Radio Rzeszów, Radio Leliwa, Echo Dnia, Nowiny, Tygodnik Nadwiślański, Tygodnik Sztafeta, Stalowka.net, StaloweMiasto, Stw24.pl