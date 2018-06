Paweł Kukiz: Pytania podsunięte prezydentowi to żenada

Uważam, że pytania, które najprawdopodobniej zostały panu prezydentowi podsunięte z intencją przyciągnięcia ludzi do urn referendalnych to jest żenada - mówił w RMF FM Paweł Kukiz

Kukiz, podobnie jak doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska, skrytykował pytania referendalne, zaproponowane przez Andrzeja Dudę.

Jako szczególnie absurdalny uznał poseł pomysł umieszczenia w konstytucj zapisu dotyczącego dodatku 500+. Dlatego ocenił, że pytania, które przedstawił Andrzej Duda, zostały mu "podsunięte".

Poniżej dalsza część artykułu

Paweł Kukiz uważa, że Duda powinien poważnie traktować instrument, jakim jest referendum i zadać w nim pytania fundamentalne dla ustroju.

- O takie rzeczy, jak ordynacja, czy ona ma być większościowa czy nie. O takie rzeczy: czy wynik referendum powinien być obligatoryjny dla władz. Bezprogowy. Jeżeli już chodzi o pieniądze, to bardzo chętnie zgodziłbym się na zapisanie w konstytucji zasady zrównoważonego budżetu i zakazu zadłużania państwa - wymieniał Kukiz. - A nie o to, czy 500 zł ma być wpisane do konstytucji. Absurd.

Pytany o to, czy Andrzejowi Dudzie "oddala się" druga kadencja, co wskazuje sondaż dla rp.pl, Kukiz zlekceważył badanie opinii publicznej.

- Sondaże w ogóle nie mają nic wspólnego z sondażami - stwierdził. - To jest propagandowa papka, gdzie za pieniądze można napisać wszystko.