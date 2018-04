Kukiz: PiS i PO wydały na promocję 100 razy tyle co Kukiz'15

Kukiz'15 nie pobiera subwencji, a partie polityczne właœnie z subwencji wydajš na autopromocję kwoty astronomiczne - pisze na swoim profilu na Facebooku lider Kukiz'15, Paweł Kukiz.

Kukiz przypomina o tym w kontekœcie informacji, że Marek Jakubiak - jak informowały media - miał wydać ze œrodków Sejmu 20 tys. złotych na publikowanie ogłoszeń o swojej politycznej działalnoœci w "Tygodniku Ilustrowanym" z Ciechanowa. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że "Tygodnik Ilustrowany" jest częœciš biznesów posła.

Kukiz zapowiedział, że przyjrzy się tej sprawie.

Teraz lider Kukiz'15 przypomina, że choć inne partie wydajš mniej na promocję ze œrodków na prowadzenie biura poselskiego to jednak - jak wyliczał - PO i PiS wydały łšcznie 16 milionów złotych z partyjnej subwencji na takie cele (Kukiz'15 nie pobiera subwencji, ponieważ nie jest partiš politycznš).

W kolejnym wpisie Kukiz zwraca uwagę, że subwencję otrzymuje również np. partia Razem, "której jednym z liderów jest fan komunisty Karola Marksa". Dodaje, że mimo iż Razem nie ma przedstawicieli w Sejmie, to w cišgu czterech lat otrzyma 12 mln złotych (prawo do subwencji otrzymujš partie, które w wyborach przekroczyły 3 proc. poparcia).

"Interesujšce, że jednym z podstawowych postulatów tej partii jest opodatkowanie zarabiajšcych powyżej 500 tys rocznie 75 proc. dla nadwyżki ponad tę kwotę.

Rozumiem, że partia Razem w cišgu 4 lat zostawi w budżecie państwa te 75 proc. od nadwyżki ze swojej subwencji, czyli w sumie 9 milionów w cišgu 4 lat od 2015?" - pyta Kukiz.

W Polsce wysokoœć subwencji dla partii uzależniona jest od osišgniętego przez niš poparcia w wyborach do Sejmu, przy czym prawo do subwencji majš partie, które w wyborach w skali całego kraju przekroczyły 3 proc. poparcia. Subwencji nie otrzymujš podmioty, które weszły do Sejmu, ale nie sš partiami politycznymi.