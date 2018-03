Tyszka: Polacy przyzwyczaili się, że rząd nadużywa władzy

Tyszka: Polacy przyzwyczaili się, że rzšd nadużywa władzy tv.rp.pl

- To może nie jest złamanie prawa, ale to jest ewidentne obejœcie prawa. Nagrody przyznaje się za coœ, a tutaj to był stały dodatek do pensji - powiedział Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz'15. Zaapelował do ministrów o zwrócenie przyznanych im nagród.

