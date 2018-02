Kukiz'15 chce zlikwidować nagrody dla ministrów

W zeszłym roku wysokoœć nagród wypłaconych ministrom wyniosła ponad 2 miliony złotych. Kukiz'15 przygotował projekt ustawy w tej sprawie.

Ruch Kukiz'15 uważa, że wypłacone pienišdze nie miały charakteru motywacyjnego.

"Były one wypłacane comiesięcznie, a ich wysokoœć sięgała nawet ok. 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi obejœcie przepisów prawa dotyczšcych wynagrodzenia zasadniczego ministrów" - przekazuje Kukiz'15.

O wypłaconych ministrom pienišdzach mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Nie ma zgody na wyprowadzanie pieniędzy publicznych do prywatnych kieszeni ministrów pod pozorem wypłacania im nagród. Nagrody te w żaden sposób nie zostały uzasadnione opinii publicznej. Co więcej, nagrody otrzymywali też ministrowie, którzy odeszli z rzšdu. Wskazuje na to, że nagrody te nie miały żadnego zwišzku z osišgnięciami poszczególnych ministrów. Czas skończyć z tš fikcjš – powiedział.

W 2016 roku PiS złożyło projekt zakładajšcy podwyższenie wynagrodzenia osób sprawujšcych kierownicze stanowiska państwowe. Lider Kukiz'15 nazwał ten projekt "Koryto plus".

Składajšc projekt Kukiz'15 chce rozpoczšć debatę na temat systemu wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie.