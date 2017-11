Paweł Kukiz przypomina: Nie jesteśmy partią

Lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz na swoim profilu na Facebooku przypomina, że ruch, na czele którego stoi nie jest partią polityczną.

Kukiz skomentował w ten sposób nagłówki, które informując o dołączeniu Jacka Wilka do partii Wolność wskazywały, że opuszcza on "partię Kukiza". W rzeczywistości Wilk - jak pisze Kukiz - pozostaje w klubie Kukiz'15 będąc jednocześnie członkiem partii Wolność.

Lider Kukiz'15 wyjaśnia, iż jego środowisko postanowiło - w związku z tworzeniem nowego ugrupowania przez Jarosława Gowina - "skonsolidować prawdziwych Wolnościowców", a wejście posła Wilka do partii Wolność "to pierwszy krok w kierunku połączenia sił w walce z Systemem, z ustrojem zabijającym kreatywność, etos pracy, z ustrojem urzędniczo-partyjnym, żerującym na przyzwoitych i pracowitych ludziach".

Kukiz tłumaczy, że Wilk wcześniej był członkiem klubu Kukiz'15 pozostając jednocześnie członkiem Kongresu Nowej Prawicy. Członkiem KNP jest zresztą - jak dodaje lider Kukiz'15 - nadal.

"Czy nie zauważyliście, że Bartosz Józwiak z Klubu Kukiz'15 jest prezesem UPR i nie przeszkadza to ani jemu ani mnie we współpracy? A widzieliście w klapach marynarek Andruszkiewicza i Jakubiaka znaczki Endecji?" - pyta Kukiz kierując te słowa do dziennikarzy piszących o jego ruchu.

Następnie polityk wyjaśnia, że Kukiz'15 to "spoiwo reformatorskich, antysystemowych Ruchów i Organizacji". I dodaje, że "jeśli zajdzie taka potrzeba" to Wolność będzie miała w Sejmie nie tylko posła, ale również koło poselskie (koło może stworzyć w Sejmie co najmniej trzech posłów".

"A wszystko po to, żeby za dwa lata Reformatorzy byli na tyle silni i zjednoczeni, by obalić wciąż trwający, partyjno-urzędniczy socjalizm" - podsumowuje Kukiz.