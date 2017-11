Paweł Kukiz: trudno mówić o frakcji i rozłamach w Kukiz'15

W klubie Kukiz'15 jest dwóch "endeków"; trudno mówić o jakiejś frakcji, o jakiś rozłamach; to, o czym piszą media, to są przeinaczenia i koloryzowanie różnych spraw - powiedział w środę lider ruchu Paweł Kukiz.

"Fakt" napisał we wtorek, że część posłów Kukiz'15 chce złożyć wniosek o cofnięcie rekomendacji dla Stanisława Tyszki na funkcji wicemarszałka Sejmu. "Frakcja tzw. narodowców widzi na tym fotelu Marka Jakubiaka. W przeciwnym razie grożą odejściem" - podaje gazeta.

"Po pierwsze wolałbym ich (narodowców) nazywać +endekami+; po drugie, tych +endeków+ jest sztuk dwie, czyli Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Kukiz'15, świetny człowiek oraz Adam Andruszkiewicz, kiedyś szef Młodzieży Wszechpolskiej, również bardzo sympatyczny kolega, w takim bardzo mocno prawicowym sznycie. Trudno tutaj mówić o jakiejś frakcji, o jakiś rozłamach" - powiedział w RMF FM Kukiz.

Jak podkreślił we wtorek odbyło się posiedzenie klubu Kukiz'15 "w takim stanie osobowym, w jakim było". "Wszystko jest tak, jak było" - dodał. Zdaniem polityka, to co piszą media to są "przeinaczenia i koloryzowanie jakiś tam spraw".

Pytany, czy Marek Jakubiak ma zamiar odejść z klubu, Paweł Kukiz odpowiedział: "Nie wiem, no chyba że dziennikarze mają inne informacje, ja mam inne. Przede wszystkim oprócz tych spraw politycznych, mnie z Markiem akurat łączą bardzo dobre, emocjonalne relacje. Ja go po prostu lubię najnormalniej w świecie. Wydaje mi się, że to działa w obie strony, więc te jakieś ogłoszenia prasowe to bzdury są".