Jakubiak (Kukiz'15): histeryczna opozycja liczy na korzyści polityczne

W czwartek przypada 37. rocznica podpisania porozumień, w wyniku których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Oddzielne obchody Sierpnia'80 organizują w czwartek w Gdańsku Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" oraz Komitet Obrony Demokracji.

Marek Jakubiak był w czwartkowych "Sygnałach Dnia" radiowej "Jedynki" pytany o spór wokół obchodów rocznicy. Jak ocenił, jest ona "kolejnym narzędziem, które histeryczna opozycja sobie wymyśliła". "Zabieranie tożsamości i historii, rozdzielanie, rozmydlanie tego tematu będzie powodowało, że on będzie po latach zanikał. Więc to jest działanie z premedytacją, działanie obliczone na korzyści polityczne, nie narodowe" - powiedział polityk. Jak przekonywał, rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych powinna być "wartością ogólnonarodową".

Jego zdaniem, KOD podczas swoich obchodów nie zgromadzi "więcej niż sto osób". "Ludzie w Polsce myślą: jest Solidarność, ma ciągłość prawną i to jest święto Polaków, którzy wtedy byli zrzeszeni w Solidarności" - podkreślił Jakubiak. Zaapelował do działaczy KOD, by na czwartkowy wiec w Gdańsku, zamiast flag Komitetu, wzięli ze sobą flagi biało-czerwone.

Poseł Kukiz'15 był też pytany o postawę b. prezydenta i pierwszego przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy, który zamierza w czwartek wziąć udział w wiecu KOD. "Ja na temat pana Wałęsy w ogóle bym nie chciał rozmawiać, dlatego, że ten człowiek jest już tak zapędzony we własnych myślach i wspomnieniach, że on sobie takie rzeczywistości własne buduje. Już naprawdę nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Ja bym go już zostawił - to jest taka ikona, która została przypisana do tamtych lat przez historię i zostawmy go tam" - powiedział Jakubiak.

Nawiązując do przeszłości Wałęsy, polityk zaznaczył, że bardzo nie lubi "ludzi, którzy donoszą na własnych kolegów za pieniądze". "I powinna tutaj po prostu być cisza. Lech Wałęsa jest uznanym nazwiskiem na całym świecie. On jest pewnego rodzaju +logo+ tamtych zdarzeń (roku 1980). To jest +wartość dodana+ Rzeczypospolitej i nie powinniśmy na ten temat rozmawiać, powinniśmy ten temat (współpracy Wałęsy z SB - PAP) wyciszyć" - podkreślił Jakubiak.

Pod koniec stycznia tego roku biegli Instytutu Sehna potwierdzili autentyczność dokumentów dotyczących TW "Bolka" przejętych w ubiegłym roku przez IPN od wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku. Lech Wałęsa neguje ich autentyczność; stanowczo też zaprzecza, by kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem SB. IPN prowadzi postępowanie karne w sprawie złożenia przez b. prezydenta fałszywych zeznań dotyczących dokumentów TW "Bolek".

Gdańska "Solidarność" obchody rocznicy Sierpnia'80 rozpocznie w siedzibie związku, w sali Akwen, od uroczystego posiedzenia, podczas którego zaplanowano m.in. wręczenie wyróżnień członkom opozycji solidarnościowej oraz stypendiów uczniom pomorskich szkół. Następnie, jak co roku, w Bazylice św. Brygidy odbędzie się msza, która ma być odprawiona przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Po nabożeństwie, jego uczestnicy przejdą ulicami Gdańska na Plac Solidarności pod historyczną bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożone zostaną kwiaty.

Rocznicę Sierpnia'80 będzie też czcić Komitet Obrony Demokracji. W pobliżu Sali BHP Stoczni Gdańskiej powstanie miasteczko obywatelskie, gdzie odbędą się różnego rodzaju debaty, w tym z udziałem polityków opozycji. Kulminacyjnym punktem programu obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych organizowanych przez KOD będzie wiec, w którym ma uczestniczyć m.in. Lech Wałęsa.